Escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro participa de evento na UFPA

Há viagens que começam muito antes do primeiro embarque. Para a escritora lusitana Anabela Mota Ribeiro, o percurso até o Brasil não se mede apenas em milhas aéreas, mas em palavras, memórias e afetos. Após grande participação em três mesas da Festa Literária de Paraty 2025 (uma na programação principal e duas na paralela), a também jornalista, conhecida por ser uma das mais notáveis entrevistadoras portuguesas, segue pelo Brasil como quem continua uma conversa iniciada à beira-mar, ou na beira do rio, levando sua literatura a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e, agora, a capital paraense.

Em Belém, a escritora chega convidada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde participará, na próxima terça-feira (12), de uma conversa com a comunidade universitária e o público paraense, com apresentação do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, no Polo Mercedários UFPA. O bate-papo intitulado “De Trás-os-Montes ao O Quarto do Bebê“, será um momento para mergulhar nas camadas de sua escrita, marcada pela delicadeza e pela força de quem narra vidas com a atenção de quem ouve o silêncio entre as frases.

Belém a recebe como se acolhe uma visitante antiga, dessas que, mesmo vinda de longe, carrega algo de familiar no olhar e na voz. Talvez o idioma partilhado que atravessou o Atlântico no bojo das caravelas e hoje se reinventa nas nossas esquinas. A viagem de Anabela é, também, um reencontro de histórias — um diálogo entre Portugal e Brasil que não se fecha no passado, mas se expande em narrativas contemporâneas.

Em abril de 2024, Anabela esteve na UFPA e foi uma das palestrantes no Colóquio “Democracia Conquistada: 50 Anos da Revolução dos Cravos”, alusivo ao dia 25 de abril de 1974, data que marcou o fim da ditadura salazarista em Portugal, ocasião em que proferiu uma palestra onde apresentou uma série de personagens mulheres entrevistadas que tinham em comum o fato de terem nascido após 25 de abril de 1974.

O evento em Belém é uma realização da Reitoria da UFPA, com apoio da Editora Bazar do Tempo, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), da Editora da UFPA (ed.ufpa) e da Cátedra João Lúcio de Azevedo (Camões I.P. – UFPA). A entrada para o evento será gratuita até a lotação do auditório.

O primeiro romance da autora, “O Quarto do Bebê” (Bazar do Tempo, 2025) foi escrito durante a pandemia e no momento em que Anabela enfrentava um câncer de mama. No livro, uma mulher descobre, entre os papeis deixados pelo pai morto - um psicanalista-, o diário de uma paciente, produzindo uma reconexão com a própria história da autora.

“Grande parte do romance foi escrito durante a pandemia e a doença. A doença representa uma espécie de suspensão do tempo, uma particular vulnerabilidade. Isso, somado à circunstância irreal que todos vivemos, acossados pelo medo, pela compreensão nítida do nascimento e da morte como marcadores da condição humana, fez-me escrever” destaca a escritora.

A obra é um convite à travessia - não a geográfica - mas a emocional. Fala de temas do dia-a-dia do isolamento e da doença. A perda, a infertilidade, a maternidade e a filiação, o nascimento e a morte. É a transmutação da dor em uma literatura forte e potente.

Sobre a autora

Anabela Mota Ribeiro nasceu em 1971, em Trás-os-Montes. Vive e trabalha em Lisboa. Fez a Licenciatura e o Mestrado em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. No doutoramento, em curso, prossegue o estudo do escritor brasileiro Machado de Assis. Publicou os livros O Sonho de um Curioso (Dom Quixote, 2003), Este Ser e não Ser - Cinco Conversas com Maria de Sousa (2016), Paula Rego por Paula Rego (Temas e Debates, 2016), A Flor Amarela – Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis (Quetzal, 2017), Por Saramago (Temas e Debates, 2018) e Os Filhos da Madrugada (Temas e Debates, 2021 e 2022).

Jornalista freelancer, colaborou com diversos jornais e revistas e trabalhou na rádio. Como programadora cultural, colabora com instituições de referência. Entre outros projetos, assinou, com Joé Eduardo Agualusa, a curadoria da Feira do Livro do Porto em 2017, 2018 e 2020; e, com André e. Teodósio, foi curadora do FeLiCidade (2024), no CCB. Concebeu e modera o ciclo de cinema e conversas “Um Filme Falado na Casa do Cinema Manoel de Oliveira”, em Serralves (2023, 2024 e 2025). Foi membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra entre 2020 e 2024. O Quarto do Bebé (Quetzal, 2023 e Bazar do Tempo,2025) é o seu primeiro romance.