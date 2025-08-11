Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro participa de evento na UFPA

A convite da universidade, escritora e jornalista portuguesa desembarca na capital paraense para bate-papo no Polo Mercedários

Da Redação
fonte

Escritora lusitana Anabela Mota Ribeiro (Divulgação)

Há viagens que começam muito antes do primeiro embarque. Para a escritora lusitana Anabela Mota Ribeiro, o percurso até o Brasil não se mede apenas em milhas aéreas, mas em palavras, memórias e afetos. Após grande participação em três mesas da Festa Literária de Paraty 2025 (uma na programação principal e duas na paralela), a também jornalista, conhecida por ser uma das mais notáveis entrevistadoras portuguesas, segue pelo Brasil como quem continua uma conversa iniciada à beira-mar, ou na beira do rio, levando sua literatura a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e, agora, a capital paraense

VEJA MAIS

image Rumo à COP 30: UFPA divulga agenda de eventos socioambientais no 2º semestre; confira
A agenda começa neste mês, quando o debate é levado diretamente a territórios tradicionais, com a vivência educativa no Quilombo Moju-Miri

image Cúpula dos Povos debate sobre o meio ambiente na UFPA, em Belém
A conversa tem como tema “Da Amazônia para o Mundo: Justiça Climática Já!”, que se trata de um chamado internacional contra as falsas soluções e o racismo ambiental

image Encontro na UFPA debate 200 anos da Independência e a Imprensa
Em 1946, circulava o primeiro exemplar de O Liberal, como parte da história da comunicação e jornalismo no Brasil

Em Belém, a escritora chega convidada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde participará, na próxima terça-feira (12), de uma conversa com a comunidade universitária e o público paraense, com apresentação do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, no Polo Mercedários UFPA. O bate-papo intitulado “De Trás-os-Montes ao O Quarto do Bebê“, será um momento para mergulhar nas camadas de sua escrita, marcada pela delicadeza e pela força de quem narra vidas com a atenção de quem ouve o silêncio entre as frases.

Belém a recebe como se acolhe uma visitante antiga, dessas que, mesmo vinda de longe, carrega algo de familiar no olhar e na voz. Talvez o idioma partilhado que atravessou o Atlântico no bojo das caravelas e hoje se reinventa nas nossas esquinas. A viagem de Anabela é, também, um reencontro de histórias — um diálogo entre Portugal e Brasil que não se fecha no passado, mas se expande em narrativas contemporâneas. 

Em abril de 2024, Anabela esteve na UFPA e foi uma das palestrantes no Colóquio “Democracia Conquistada: 50 Anos da Revolução dos Cravos”, alusivo ao dia 25 de abril de 1974, data que marcou o fim da ditadura salazarista em Portugal, ocasião em que  proferiu uma  palestra onde apresentou uma série de personagens mulheres entrevistadas que tinham em comum o fato de terem nascido após 25 de abril de 1974.  

O evento em Belém é uma realização da Reitoria da UFPA, com apoio da Editora Bazar do Tempo, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), da Editora da UFPA (ed.ufpa) e da Cátedra João Lúcio de Azevedo (Camões I.P. – UFPA). A entrada para o evento será gratuita até a lotação do auditório. 

ROMANCE

O primeiro romance da autora, “O Quarto do Bebê” (Bazar do Tempo, 2025) foi escrito durante a pandemia e no momento em que Anabela enfrentava um câncer de mama. No livro, uma mulher descobre, entre os papeis deixados pelo pai morto - um psicanalista-, o diário de uma paciente, produzindo uma reconexão com a própria história da autora.

“Grande parte do romance foi escrito durante a pandemia e a doença. A doença representa uma espécie de suspensão do tempo, uma particular vulnerabilidade. Isso, somado à circunstância irreal que todos vivemos, acossados pelo medo, pela compreensão nítida do nascimento e da morte como marcadores da condição humana, fez-me escrever” destaca a escritora. 

A obra é um convite à travessia - não a geográfica - mas a emocional. Fala de temas do dia-a-dia do isolamento e da doença. A perda, a infertilidade, a maternidade e a filiação, o nascimento e a morte. É a transmutação da dor em uma literatura forte e potente. 

Sobre a autora

Anabela Mota Ribeiro nasceu em 1971, em Trás-os-Montes. Vive e trabalha em Lisboa. Fez a Licenciatura e o Mestrado em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. No doutoramento, em curso, prossegue o estudo do escritor brasileiro Machado de Assis. Publicou os livros O Sonho de um Curioso (Dom Quixote, 2003), Este Ser e não Ser - Cinco Conversas com Maria de Sousa (2016), Paula Rego por Paula Rego (Temas e Debates, 2016), A Flor Amarela – Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis (Quetzal, 2017), Por Saramago (Temas e Debates, 2018) e Os Filhos da Madrugada (Temas e Debates, 2021 e 2022). 

Jornalista freelancer, colaborou com diversos jornais e revistas e trabalhou na rádio. Como programadora cultural, colabora com instituições de referência. Entre outros projetos, assinou, com Joé Eduardo Agualusa, a curadoria da Feira do Livro do Porto em 2017, 2018 e 2020; e, com André e. Teodósio, foi curadora do FeLiCidade (2024), no CCB. Concebeu e modera o ciclo de cinema e conversas “Um Filme Falado na Casa do Cinema Manoel de Oliveira”, em Serralves (2023, 2024 e 2025). Foi membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra entre 2020 e 2024. O Quarto do Bebé (Quetzal, 2023 e Bazar do Tempo,2025) é o seu primeiro romance.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

ufpa

escritora Anabela Mota Ribeiro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

sem vergonha

Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

Modelo contou detalhes do encontro com o jogador e disse que se arrepende por envolvimento com homem comprometido

23.07.25 15h48

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda