Cúpula dos Povos debate sobre o meio ambiente na UFPA, em Belém

A Cúpula dos Povos rumo à COP 30 reúne-se nesta sexta-feira (30/5), às 16h, na Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, para debater sobre o meio ambiente. O ato político na instituição tem como tema “Da Amazônia para o Mundo: Justiça Climática Já!”, que se trata de um chamado internacional contra as falsas soluções e o racismo ambiental.

A atividade reunirá mais de 60 organizações do Brasil e de diversos continentes, com presença de lideranças indígenas, quilombolas, juventudes e movimentos sociais. Em novembro deste ano, a UFPA será o espaço das atividades da cúpula, em paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontecerá na capital paraense.

Na segunda-feira (2/6), haverá uma coletiva de imprensa no Parque dos Igarapés, que fica no bairro do Coqueiro, para falar sobre os encaminhamentos da Cúpula.