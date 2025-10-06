Escritor paraense Fabrício Ferreira concorre a prêmio 'Livros do Futuro'; veja como votar

O escritor paraense Fabrício Ferreira é semifinalista do prêmio Livros do Futuro, promovido pelo TikTok em parceria com três das maiores editoras do Brasil, que irão publicar as obras vencedoras. A disputa envolve autores de todo o país e foi criada para reconhecer autores que ainda não possuem grande projeção nacional.

A obra inscrita por Fabrício Ferreira é “Boiuna”, um suspense que dialoga com lendas amazônicas, elementos do misticismo popular e toques de ficção científica. A trama acompanha Toni, universitário que carrega o trauma do desaparecimento da amiga Lívia, levada misteriosamente durante uma missa na Igreja da Sé, em Belém. Duas décadas depois, um novo sumiço em circunstâncias semelhantes o leva a investigar o caso. Enquanto isso, uma chuva incessante provoca alagamentos e o surgimento de figuras sombrias: homens de pele de cobra e chapéu de palha, armados de facões. A busca de Toni revela a existência de uma seita secreta que venera a Cobra-Grande, entidade conhecida como Boiuna, abrindo um leque de perguntas sobre fé, destino, livre-arbítrio e as forças ocultas que atravessam a cidade.

“Trata-se de uma história cheia de reviravoltas e mistérios. Além disso, mescla a lenda amazônica da Cobra-Grande com ficção científica, em uma história de suspense, em que temos o velho embate entre fé e razão e destino e livre-arbítrio. Os personagens são assombrados por fantasmas do passado e encontram no sobrenatural uma forma de redenção. Cabe a eles decidirem se aceitam o destino ou se interferem, mesmo que isso tenha consequências para todos”, detalha o autor.

Como votar?

Para a definição dos campeões, está ocorrendo uma votação popular, que teve início dia 1º e segue até 11 de outubro de 2025 pelo site www.livrosdofuturo.com. Para votar, é preciso apenas preencher o cadastro com seu e-mail. Após isto, selecione a categoria “Suspense” e vote no livro “Boiuna”, de Fabrício Ferreira.

No total, serão selecionados 20 finalistas por gênero, totalizando 60 obras. Além da escolha do público, uma comissão julgadora avalia critérios como clareza da proposta, originalidade, impacto, potencial de engajamento, fluidez narrativa e voz autoral. A ideia é unir o alcance massivo do TikTok com a curadoria de profissionais do mercado editorial, criando uma ponte entre criadores e editoras.

Atento a este contexto, Fabrício Ferreira destaca a importância do TikTok como espaço de difusão literária. “Atualmente, ele é uma das principais plataformas de comunidades literárias, junto com o Instagram. Há uma grande comunidade no TikTok de leitores e escritores, a BookTok, que vem movimentando a cena literária atual, reconhecida por eventos literários, editoras e livrarias”, afirma.

O autor acredita que o livro tem potencial para dialogar tanto com leitores jovens, atraídos pelo dinamismo do TikTok, quanto com quem já acompanha a literatura amazônica. “É uma narrativa que carrega nossas lendas, mas as apresenta em um formato acessível, com ritmo rápido e atmosfera de suspense. Ao mesmo tempo, questiona o lugar da fé, da ciência e do poder dentro da sociedade”, afirma.

A participação no Livros do Futuro representa também a possibilidade de levar uma história amazônica a outro público: “a faixa etária do TikTok, na maioria de jovens, permite a divulgação do livro entre jovens leitores, ajudando na formação de uma comunidade literária dinâmica e entusiasmada”, finaliza Fabrício.

O autor

Fabrício Ferreira é escritor e professor, nascido e criado no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará, dedica sua produção à literatura marcada pelo imaginário amazônico, escrevendo contos de terror, crônicas e poesia inspirados no cotidiano da periferia.

Sua trajetória inclui participação em diversas antologias de poesia, crônicas e contos de terror. Participou das seguintes antologias: “Terror na Amazônia”, de contos de terror, da Editora Pará.Grafo, em 2020; Antologia “Entre Caveiras, Lupas e Sótãos: contos de terror” do Selo Off Flip, e também da antologia “Amazônia”, de contos, crônicas e poemas, da mesma editora, em 2023; Antologia “Poesia Brasileira” da Editora Arte da Palavra, em 2022; e do IX Anuário da Poesia Paraense, em 2023. Foi vencedor do 7º Prêmio Inglês de Sousa (2022), na categoria poesia, do Prêmio Off Flip de Literatura (2021), em crônica, e do Prêmio Literário Cidade de Manaus (2023), na categoria infantojuvenil.

Publicou Movimento Rápido dos Olhos (contos, Folheando, 2023) e Encantaria (infantojuvenil, Caravana, 2024), obras que reforçam sua versatilidade e a capacidade de transitar por diferentes gêneros literários sem perder o vínculo com as raízes amazônicas.