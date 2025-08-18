Família de escritores lança obras na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Na casa da família Ferreira, em Belém, histórias nunca ficaram restritas às páginas de um livro. Elas sempre estiveram espalhadas pelos cantos da sala, nas conversas do jantar, nos desenhos das crianças e nos sonhos compartilhados entre mãe, pai e filhos. Foi desse ambiente que nasceu uma família inteira de escritores, que agora se reúne para dividir suas criações com o público da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

Na noite da próxima terça-feira (19), às 20h, o público poderá conhecer duas novas obras: “Samuc contra os Nanorrobôs 2: O Império Nanotech”, o segundo livro do escritor mirim Samuel Ferreira, de 12 anos, e “Superlimpo e Crespinha: A última esperança”, escrito em parceria pela mãe, Ynis Cristine Ferreira, e os filhos Samuel e Rafaela Ferreira. O detalhe que torna esse lançamento ainda mais especial é que mãe e filhos são autistas, e fazem da escrita uma ponte de expressão, criatividade e esperança.

VEJA MAIS

A imaginação como herança

Professora e escritora, Ynis sempre acreditou que a leitura podia ser uma chave para transformar realidades. Ao lado dos filhos, decidiu criar personagens que despertassem nas crianças (e também nos adultos) o desejo de cuidar do planeta. Assim nasceram Superlimpo, o menino que quer salvar o mundo, e Crespinha, a menina de cabelos crespos de alface, que retornam agora em uma nova aventura.

(Imagem: Reprodução/ Instagram)

Na continuação, eles se unem ao Curupira, mascote da COP 30, e a outros seres do imaginário amazônico, como a Cobra Grande e a Aranha Encantada, para mostrar que a preservação do meio ambiente depende de cada ser vivo.

“Este livro é um chamamento para a ação coletiva, e à imaginação como força transformadora. Inspirado pelo conceito de ‘esperançar’ de Paulo Freire, a obra incentiva pequenos e grandes leitores a agirem com coragem e sensibilidade, construindo um futuro mais justo e sustentável”, explica Ynis.

O herói que nasceu na escola

Enquanto a mãe criava histórias para educar e inspirar, Samuel descobriu cedo o prazer de inventar aventuras. Aos 9 anos, durante um projeto escolar, escreveu o que viria a ser seu primeiro livro: “As aventuras de Samuc: os nanorrobôs”. O sucesso foi imediato, o livro se esgotou em 2023, quando foi lançado pela primeira vez na Feira Pan-Amazônica.

Agora, o jovem autor retorna com a continuação da saga, “Samuc contra os Nanorrobôs 2: O Império Nanotech”, em que o protagonista busca, mais uma vez, viver o sonho de ser herói.

(Imagem: Reprodução/ Instagram)

“Meu sonho é que o Samuc fique famoso, seja lido por muitos leitores e faça muito sucesso”, confessa o garoto, que também mantém um canal no YouTube, supervisionado pelos pais, e já planeja transformar suas histórias em quadrinhos.

Uma família de escritores

Além de seguirem os passos da mãe, caminharam pelas letras e histórias juntos do pai. Fabrício Ferreira, esposo de Ynis e pai de Samuel e Rafaela, também é escritor premiado. Ele aproveitou a feira para relançar sua novela infantojuvenil “Encantaria”, obra que acompanha os amigos Flor e Marcos, dois pré-adolescentes ribeirinhos que precisam deixar sua comunidade por causa da chegada de uma mineradora. O relançamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (18), um dia antes de ver os filhos e a esposa ocuparem o mesmo espaço com suas histórias.

“Em casa, os livros sempre estiveram presentes. Desde cedo temos o hábito de ler para as crianças, e eles, naturalmente, quiseram também contar suas próprias histórias, inspirados neles mesmos e nos personagens que amam”, comentou Fabrício.

Ele explica que os filhos, por serem autistas, sempre fizeram terapias para desenvolver habilidades que outras crianças adquirem de forma mais espontânea. Por isso, vê-los escrever e publicar seus próprios livros é uma grande conquista. “É uma demonstração de que eles podem contribuir para um mundo melhor”, completou.

Na família Ferreira, cada livro é mais do que uma obra publicada. É um pedaço de vida compartilhado, uma forma de mostrar que a literatura pode nascer dentro de casa e se tornar ferramenta de inclusão, imaginação e esperança.

Serviço:

Lançamento dos livros “Superlimpo e Crespinha: A última esperança” e “Samuc contra os Nanorrobôs 2: O Império Nanotech”

Data: 19/08/2025

Horário: 20h

Local: Ponto do Autor Paraense, Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)