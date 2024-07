Fabricio Ferreira lança “Encantaria”, livro infantojuvenil de fantasia amazônica

Muito já se escreveu sobre as lendas e mitos que povoam o imaginário amazônico. Mas e se os seres dessa mitologia habitassem uma terra de repleta de magia, um verdadeiro universo escondido no coração da floresta? Essa é a premissa de “Encantaria”, novo livro do escritor Fabricio Ferreira, que entrou em pré-venda na última terça, dia 16.

“Encantaria” é uma novela infantojuvenil que conta a história dos amigos pré-adolescentes Flor e Marcos, da Vila do Grão, uma comunidade de ribeirinhos que se vê obrigada a deixar o lugar onde sempre viveram para a construção de uma mineradora. No dia anterior à mudança, os dois amigos vão tomar um banho de rio quando são levados para um mundo mágico, aonde vão encontrar o Curupira, a Cobra-Grande, a Matinta, a Iara, entre outros seres míticos da Amazônia. Recepcionados pelo misterioso Capitão Capa Preta, Flor e Marcos terão que decidir em quem confiar, enquanto tentam voltar para a sua comunidade, antes que ela não exista mais.

O livro foi vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus 2023, na categoria infantojuvenil, e será publicado pela Editora Caravana, de Minas Gerais. A capa conta com ilustração da artista Helena Renato e prefácio do poeta e escritor Airton Souza. Além disso, o livro é ilustrado com desenhos a lápis do próprio autor, que também é ilustrador.

“A ideia para este livro surgiu há muitos anos. Eu sempre quis criar uma história em que toda a mitologia amazônica fosse reunida em um mundo mágico, como nos filmes do famoso estúdio Ghibli, que inclusive é uma das minhas inspirações, entre outras. Também é uma história que passa uma mensagem sobre valorizar o nosso lugar, onde estão nossas raízes e o saber ancestral do povo amazônico”, diz Fabricio Ferreira.

Trecho:

– Ah, Encantaria... ao longo dos séculos, recebeu mui¬tos nombres e foi procurada por muitos aventureiros, sem sucesso... Mas, ao invés de ouro ou riquezas, esta terra não tem nada além de... encantos... um lugar onde o tempo para...

Sobre o autor

Fabricio Ferreira é escritor e ilustrador nascido e criado no bairro da Pedreira, periferia de Belém, Pará. Escreve contos de terror e crônicas a partir do cotidiano da periferia amazônica. Em poesia, obteve menção honrosa no concurso Dalcídio Jurandir 2008 e foi vencedor do 7º Prêmio Inglês de Sousa, em 2022.

O escritor paraense Fabricio Ferreira possui diversas obras e premiações, seja na prosa ou na poesia. Foto: Divulgação

Em prosa, foi um dos vencedores do Prêmio Off Flip de Literatura 2021, gênero crônica; e vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus 2023, gênero infantojuvenil. É Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará. Autor de Movimento Rápido dos Olhos (contos, Folheando, 2023).

A pré-venda segue até agosto, quando os livros serão enviados para os leitores. "É importante comprar o livro na pré-venda, pois é uma forma de cobrir os custos de produção, já que é uma publicação independente", finaliza Fabricio. Clique aqui para adquirir o livro!