Escritor Océlio Morais recebe título Doutor Honoris Causa

O juiz federal do trabalho e escritor Océlio JC Morais recebeu em sessão especial na Academia Paraense de Letras (APL), o título de Doutor Honoris Causa em Ciências Jurídicas, nesta sexta-feira (26). A honraria foi concedido pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências.

A partir de agora, com a outorga do título, o magistrado federal do trabalho passa a integrar a Federação dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes como acadêmico correspondente, no Estado do Pará, com assento na Cadeira nº 173.

Da primeira infância na colônia de Monte Alegre até os dias atuais,Océlio JC Morais possui os títulos acadêmicos de PHd em Direitos Humanos e Democracia pelo IGC da Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal), doutor em direito pela PUC/SP e mestre em Direito Constitucional pela UFPA. Ele estudou Teologia e Filosofia, Jornalismo e Direito.

A instituição, que é registrada e reconhecida no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob o número BR 089573.006047772 e o título acadêmico sob o cadastro “EEHG 18610 AEC ", tem por objetivo realizar altos estudos filosóficos e literários.

Océlio Morais, que possui coluna semana no O Liberal.com, possui 16 livros individuais publicados na área temática humanista, destacando-se, Humanismo: e depois de ontem; Liberdade Filosófica, Justiça, A Balança do Tempo, Direitos Fundamentais (Proteção do Trabalho da Mulher, Dos Dilemas e da Arte de Julgar . Mas também é co-autor em diversas outras obras coletivas.

Na mesma solenidade, realizada na Academia Paraense de Letras, dirigida pelo presidente Ivanildo Ferreira Alves e pelo comendador da Federação dos Acadêmicos, Flávio Quinderé, o escritor montealegrense também recebeu duas outras honrarias: o certificado de honra ao mérito “Gonçalves Dias”, bicentenário do poeta renascentista braisleiro (1823-2023) e a comenda do mérito literário Machado de Assis, o patrono da literatura brasileira. destinada a escritores e pesquisadores das ciências, das letras e das artes.