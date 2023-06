Escrito amazônida Océlio de Morais lança livro sobre 'Liberdade Filosófica'

Acadêmico perpétuo da Academia Paraense de Letras (APL), o escritor Océlio de Morais vai lançar, nesta terça, dia 06 de maio, a partir das 17h, o seu novo livro intitulado “Liberdade Filosófica", na sede da APL, em Belém do Pará. O livro reúne uma série de breves ensaios filosóficos sobre a liberdade no pensamento dos grandes filósofos que a humanidade já conheceu por exemplo, Jesus, Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca (O Moço), Epicteto, Agostinho, Tomás de Aquino, Thomas Morus, Thomas Hobbes René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Khalil Gibran, dentre outros.

“O objetivo da obra é apresentar aos apreciadores da filosofia e da literatura – como base às reflexões – a síntese do pensamento desses filósofos, na perspectiva da compreensão dos fundamentos éticos da liberdade humana e como tais fundamentos influenciaram os princípios relativos à liberdade na atualidade”, declara o autor, que é juiz federal do trabalho, titular da 11ª Vara do Trabalho da 8º Região.

Além da rigorosa síntese que o escritor autor amazônida apresenta acerca do pensamento desses filósofos sobre a liberdade, ele também constrói formulações principiológicas sobre a liberdade filosófica, como o leitor poderá perceber nos ensaios “Diálogo das três liberdade humanas no Jardim das Ideias”, “A Liberdade em três cenas”, “Conflito das Liberdades” “A liberdade ética”, “A negação da liberdade ética”, “A ideologia e a liberdade” e “A liberdade para a felicidade".

“Somos aprendizes dos desvios e do sabor da liberdade”, afirma Océlio de Morais, para quem “a liberdde é uma escolha ética responsável sem qual a pessoa não se realiza exisrencialmente”.

Sobre Océlio de Morais

Essa é a 13ª obra do escritor paraense, em cujas obras destaca sempre a filosofia humanista como a “chave” para a compreensão dos dilemas humanos relacionados à ética existencial.

Océlio de Morais possui pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pelo IGC da Faculdade de Direito de Coimbra e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ramo das ciências da seguridade social. Océlio de Morais é colunista em oliberal.com.