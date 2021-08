Océlio de Morais publica obra sobre desafios do humanismo no século XXI

A revolução tecnológica informacional e na biologia impõe aos pensadores do século XXI questionar se conceitos como o humanismo aceitos há dois séculos ainda respondem aos desafios dos novos tempos. Essa é a reflexão que o pesquisador e escritor Océlio de Morais lança na mais recente obra “Humanismo e depois de ontem… (ensaio)”, lançado pela editora Alteridade.

Essa é a primeira obra no gênero ensaio acadêmico-filósofo do autor, que é juiz federal do trabalho e pós-doutor em direitos humanos e democracia pelo Ius Gentium Conmbridge da Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade de Coimbra (Portugal).

Océlio reflete o humanismo a partir de documentos basilares do passado como a declaração francesa dos direitos do homem, o Pacto de São José da Costa Rica, para pensar em uma nova base do humanismo contemporâneo para o século XXI.

“A partir da Declaração Francesa dos Direitos do Homem em que são reconhecidos os direitos inalienáveis do homem e do cidadão, a declaração universal dos direitos humanos evolui para estabelecer uma espécie de três esteios do humanismo para o século XX, de direitos fundamentais, de valores, e um esteio de princípios”, destaca. Entretanto, o século XXI com a revolução da sociedade tecnológica levou a informação e a biotecnologia a outros patamares nunca imagináveis.

Para o pesquisador, essa nova realidade coloca desafios éticos que obrigam a um reforço do humanismo diante dos avanços científicos. “É necessária uma ampliação do humanismo, para colocar a pessoa humana em primeiro lugar”, pontua.

“Há pesquisas científicas hiper avançadas que estão selecionando os genes para verificar os mais resistentes a determinadas doenças. Isso para escolher quem deve nascer. Para essa extensão do século XXI precisamos de uma contrapartida humanista. É preciso uma bioética para as ciências, as ciências precisam ter limites éticos. O compliance internacional no controle das informações precisa avançar para que as pessoas não sejam objeto das informações, mas as informações sejam úteis às pessoas”, assegura.

O ensaio é composto de sete seções, com temáticas interdependentes que culminam com a apresentação de um novo diálogo de direitos para a possível construção de um novo humanismo à sociedade informacional e tecnológica. "Humanismo e depois de… (Ensaio)” é o segundo livro lançado pelo autor neste ano e a 13ª obra da carreira. Océlio de Morais é pesquisador, escritor e cronista, articulista do portal OLIBERAL.COM, e o atual presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS), da qual foi idealizador e fundador.

Serviço:

Livro “Humanismo e depois de ontem… (ensaio)”

Autor: Océlio de Jesús C. Morais

Site para compra: https://www.alteridade.com.br/

Valor: R$ 52