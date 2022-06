Océlio de Morais reflete sobre justiça e teologia em novo livro

O escritor Océlio de Jesus Morais, membro da Academia Paraense de Letras (APL), lança nesta terça-feira (21) o livro "A Balança do Tempo", um ensaio que reúne crônicas que refletem sobre filosofia, teologia, justiça e literatura. Ele, que assina uma coluna em O Liberal todas as terças-feiras, conta que a motivação para ter publicado um livro por ano nos últimos 13 anos vem de Deus. "O que me motiva muito é que toda fonte de inspiração do bem e para o bem vem de Deus. Toda inteligência emana dele. Quando me proponho de uma forma disciplinada a escrever todos os anos eu penso num bem comum para sociedade. Escrevo para mim como forma de honrar essa dádiva", afirma.

A obra aborda temas da contemporaneidade, como a ética nos processos judiciais, as virtudes cardeais da justiça e dos juízes, a mentalidade judiciária e a mentalidade legislativa. Morais classifica os ensaios, porém, como atemporais. "Quando coloco que a justiça estrutural precisa cultivar essas virtudes, estou fazendo uma comparação com as virtudes teológicas que o próprio Jesus Cristo coloca nas suas mensagens sobre a justiça humana. Então as fontes da justiça cardeal hoje são inspiradas na justiça teológica de Jesus, especialmente quando ele coloca que para você ser justo com o outro precisa primeiro ser justo consigo mesmo. A filosofia da justiça é exatamente essa: de que ela, em si, não se satisfaz. Mas sim quando presta um bom serviço ético para a sociedade", conta Océlio, que é juiz federal do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região. O livro marca os 25 anos de Morais na magistratura.

Océlio de Morais foi eleito em 2021 para a APL com 31 votos dentre os 33 atuais acadêmicos votantes, superando o coeficiente mínimo de 21 votos necessários, mediante eleição secreta. Ele ocupa a cadeira perpétua de número oito, anteriormente ocupada pelo acadêmico Gengis Freire, falecido em 2019. Morais é natural do município de Monte Alegre, no oeste paraense. Morais é também professor e nos anos 80 e 90 atuou como jornalista.

Serviço:

Lançamento do livro "A Balança do Tempo"

Dia 21, terça-feira

17h

Livraria Fox Video, na travessa Dr. Moraes, nº 584, entre Conselheiro Furtado e Mundurucus.