Océlio de Morais ocupa cadeira nº 8 da Academia Paraense de Letras

O professor, jornalista, poeta cronista e magistrado federal Océlio de Morais foi eleito, nesta quinta-feira (26), como novo Acadêmico Imortal da Academia Paraense de Letras. Autor de 12 livros individuais nos gêneros da literatura, das ciências jurídicas e do humanismo filosófico, além de diversas obras em parcerias.

Océlio de Morais obteve 31 votos dentre os 33 atuais acadêmicos votantes, superando o coeficiente mínimo de 21 votos necessários, mediante eleição secreta. O novo Acadêmico ocupará a Cadeira Perpétua n° 08, então ocupada pelo acadêmico Gengis Freire, falecido em 2019.



O novo Acadêmico é natural da cidade de Monte Alegre, Pará, sendo o primeiro que torna-se imortal do centenário Silogeu das Letras paraense, bem como é o primeiro presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS), quem foi o idealizador e fundador com outros renomados cientistas sociais brasileiros.



Sobre a sua eleição à APL, Océlio de Morais considerou a eleição como “mais uma bênção de Deus à sua vida” e registrou "profunda gratidão a todos os acadêmicos pela confiança, manifestada pelos votos, depositada em meu nome”, disse ele, acrescentando que “integrar a APL era um objetivo especial e sempre presente de sua vida de escritor, porque considera o ambiente ideal às reflexões acerca da cultura, da filosofia e do humanismo como forma de crescimento existencial comungado com todos os acadêmicos e acadêmicas os ideários da Academia”, disse.



Océlio de Morais, que recentemente lançou o ensaio científico "Humanismo'', também foi jornalista profissional do jornal O liberal, na primeira década de 1990, ingressando no jornalismo a partir da revisão do jornal, passando a repórter, editor, colunista e chefe de reportagem, tendo sido também chefiado a reportagem da TV liberal. No jornalismo, Océlio Morais foi o vencedor do prêmio nacional de jornalismo impresso “Henfil”, realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas.



Atualmente, é colunista do jornal O liberal.com, produtor e apresentador do Programa Direito, Cidadania e Sociedade todas as terças feiras na Rádio Nazaré FM, professor do curso de graduação em direito e do mestrado em direitos fundamentais da Universidade da Amazônia.