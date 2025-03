Escola de samba do Rio de Janeiro ganha Estandarte de Ouro 2025 ao contar história de cidade do Pará

A Unidos do Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, ganhou o Estandarte de Ouro, prêmio de melhor escola da Série Ouro, em disputa promovida pelos jornais O GLOBO e Extra. No desfile deste ano, a agremiação contou a história de Fordlândia, cidade industrial idealizada por Henry Ford no coração da Amazônia, que está localizada em Santarém, no Pará.

O Tigre de São Gonçalo mostrou na Sapucaí, no Rio de Janeiro, a tentativa frustrada do empresário norte-americano de transformar a região em um polo de extração de látex. Com o enredo "A história que a borracha do tempo não apagou", o Tigre de São Gonçalo vai mostrar na Sapucaí a tentativa frustrada do empresário norte-americano de transformar a região em um polo de extração de látex.

A Fordlândia foi uma cidade operária construída à beira do Rio Tapajós, no Baixo Amazonas, na década de 20 do século passado, pelo empresário Henry Ford. No local era produzido para a confecção de pneus para os veículos da marca.

De acordo com O Globo, a Porto da Pedra conquistou os jurados com um desfile marcado por evolução e harmonia, embalado por um samba-enredo envolvente e animado. Além disso, o intérprete Wantuir brilhou com “uma performance segura, enquanto a bateria demonstrou perfeito entrosamento com o samba, garantindo um ritmo pulsante na avenida”.

A comissão de frente da Tigre de São Gonçalo mostrou criatividade e beleza e encantou ao apresentar um conjunto visual impactante da escola. Ao ganhar a premiação, foi destacado que o desfile da agremiação teve equilíbrio em todos os aspectos essenciais, com uma bateria afinada, samba vibrante e uma apresentação visual marcante.

A Unidos do Porto da Pedra na 2ª noite da Série Ouro, no dia 1º de março. Essa categoria era conhecida por como grupo de acesso, mas em 2021 ocorreu a mudança pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj).

A agremiação caiu de divisão em 2024, ficando em 12º lugar com 264,9 pontos. Este ano, a Unidos do Porto da Pedra ficou em terceiro colocado da Série Ouro, com 269,1 pontos.

GRANDE RIO

No Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, a Grande Rio foi vice-campeã com 269.9 pontos. Com o enredo “As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, em homenagem ao Pará, a agremiação trouxe um mergulho nas tradições mostrando os palácios, pajelanças, caboclo, incensos, igarapés, encantarias e terreiros.