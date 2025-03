Bole Bole e Quem São Eles são as campeãs do Carnaval de Belém 2025

A Associação Carnavalesca Bole Bole, do bairro do Guamá, e a Império de Samba Quem São Eles, do Umarizal, foram consagradas campeãs do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025. O resultado foi anunciado na noite deste domingo (16/3), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Com o enredo “Amazônia Ensolarada”, a Bole Bole destacou a preservação ambiental e a COP 30, utilizando materiais sustentáveis na confecção das fantasias. Já a Quem São Eles encantou o público com “O Despertar da Natureza”, um desfile grandioso que trouxe uma mensagem de conscientização ecológica, com 1.400 brincantes e uma bateria de 180 ritmistas.

As duas escolas se destacaram na avenida com desfiles criativos e bem executados, garantindo as maiores notas dos jurados.