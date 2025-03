Escola de Samba da Matinha é campeã do Grupo 1 e sobe para Grupo Especial no Carnaval de Belém

A Escola de Samba da Matinha, do bairro de Fátima, foi consagrada na noite desta segunda-feira (24/03) como a grande campeã do Grupo de Acesso 1 e retornará ao Grupo Especial do Carnaval de Belém em 2026. O Xodó da Nega, agremiação do bairro do Jurunas, garantiu o vice-campeonato e também conquistou o acesso. A apuração das notas ocorreu na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, na capital paraense.

Para fechar as primeiras colocadas, o Império Jurunense ficou em terceiro lugar. Neste ano, apenas as duas primeiras colocadas subiram para o Grupo Especial. A Matinha alcançou 199,7 pontos. Em seguida, o Xodó da Nega, com 198,8 pontos, e em terceiro a Império Jurunense com 198,3 pontos. As rebaixadas foram Mocidade do Bengui (196,5) e Cacareco (196,5).

No Grupo 2, as primeiras colocações foram das escolas Coração Jurunense, Alegria Alegria, e Guerreiros do Samba. Já do Grupo de Avaliação foi o Parangolé do Samba o campeão; a Mocidade Botafoguense ficou em 2º lugar.

As escolas vencedoras do Grupo 1 desfilaram no último sábado (22/03), destacando enredos que abordaram na avenida temas ligados à relação entre a vida urbana e a preservação da Amazônia.

O tema da Escola de Samba da Matinha para o Carnaval de 2025 foi "Essa Mata Também é Minha", levando para a avenida reflexões sobre a importância da preservação ambiental. A agremiação comemorou a vitória nas redes sociais com a mensagem: "A comunidade voltou para o seu lugar". No último quesito analisado - Porta Estandarte - a Escola de Samba da Matinha fechou com dez em todas as avaliações

O presidente da Matinha destacou que a escola fez um dos melhores desfiles do Carnaval 2025 e celebrou a volta ao Grupo Especial: "Hoje a comunidade vê sua escola representada de forma digna, fazendo um dos melhores carnavais dessa avenida em 2025", disse Paulo Cardoso.

Para ele, a comunidade está de parabéns pelo trabalho realizado e pela dedicação que levou à conquista do título. O dirigente ressaltou que a união entre os diretores e fundadores da escola foi essencial para o retorno à elite do Carnaval. "Os diretores que fundaram a escola voltaram para a sede com o objetivo de subir, e subimos com qualidade, raça e amor", afirmou.

Já o Xodó da Nega, por sua vez, apresentou o enredo "A Serpente no Asfalto Pelas Ruas de Belém", explorando as interações entre a cultura urbana e a história da cidade. A temática também esteve alinhada à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será sediada por Belém em novembro deste ano.