Carnaval de Belém 2025: Pelo segundo ano consecutivo escolas de samba dividem primeiro lugar

As escolas de samba Bole-Bole, do bairro do Guamá, e Quem São Eles, do Umarizal, foram consagradas campeãs do Carnaval de Belém de 2025 do grupo especial. A apuração ocorreu na Aldeia Amazônica, no último domingo (16), e foi finalizada com 199,7 pontos para cada escola.

Uma curiosidade, é que além de dividiram o título, as duas agremiações desfilaram no mesmo dia, que foi no sábado (15). Foram julgadas as categorias: Bateria, Enredo, Alegoria, Porta-estandarte, Evolução, Harmonia, Comissão de Frente, Mestre Sala e Porta Bandeira, Fantasia e Samba-Enredo.

Em 2024 a Bole-Bole também dividiu o título. Na ocasião, junto com a escola verde e laranja, a Embaixada de Samba do Império Pedreirense se tornou campeã, com 199,8 pontos cada.

Vale lembrar, que com esse título de 2025, a agremiação do Guamá se tornou tricampeã, com três vitórias consecutivas (2023, 2024, 2025). Com enredo "Amazônia Ensolarada", a Bole-Bole levou 1.300 brincantes distribuídos em dez alas e três carros alegóricos.

Já a Quem São Eles voltou a vencer após 29 anos de jejum. A escola do Umarizal soma mais de 20 títulos como campeã do Carnaval de Belém, nos seus quase 80 anos de história. Com o enredo “O Despertar da Floresta”, forma mais de 1300 pessoas desfilando neste Carnaval.

Para 2025, ano que ocorre a COP-30 em Belém, a Escolas de Samba Associadas (ESA), propôs colocar a Amazônia como temática única para nortear os enredos das agremiações de Belém, com foco na sustentabilidade.