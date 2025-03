A disputa foi acirrada! Descubra os números que decidiram o Carnaval de Belém 2025

A Associação Carnavalesca Bole-Bole, do bairro do Guamá, e a Império de Samba Quem São Eles, do Umarizal, foram as campeãs do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025. As duas escolas de samba obtiveram a mesma pontuação: 199,7 pontos. O resultado foi divulgado no último domingo (16/03), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Segundo a planilha de apuração, a que o Grupo Liberal teve acesso, a Bole-Bole "gabaritou" cinco dos dez quesitos avaliados: Bateria, Harmonia, Comissão de Frente, Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. Veja:

Já a Quem São Eles obteve nota máxima, ou seja, sequências de notas 10, nos quesitos Bateria e Harmonia. A escola do Umarizal quebrou um jejum de 29 anos sem conquistar o título do Carnaval de Belém.

Diante do empate, a Bole-Bole tomou a iniciativa de ceder seu troféu à Quem São Eles em um gesto de solidariedade. A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) já confirmou que produzirá um novo troféu para que ambas as escolas tenham o reconhecimento de sua vitória.

Confira a classificação geral com as pontuações:

1º Bole-Bole - 199,7

2º Boêmios V. Famosa - 199,7

Como veio o Império de Samba Quem São Eles

A escola foi a terceira a desfilar pelo Grupo Especial na Aldeia Amazônica, na noite do sábado (15/03), apresentando o enredo "O Despertar da Natureza". O desfile trouxe uma mensagem de preservação ambiental e contou com um contingente de 1.400 brincantes, distribuídos em 10 alas com 80 componentes cada.

A agremiação também levou para a avenida uma bateria composta por 180 ritmistas, 70 baianas, 150 pessoas na ala dos amigos e 50 integrantes na equipe de harmonia. A escola ainda contou com a colaboração de 75 artesões e artistas para a produção das alegorias. O desfile teve como destaque a estátua iluminada de uma águia, símbolo da agremiação, que esteve presente tanto no ensaio técnico quanto na apresentação oficial. O carro abre-alas trouxe uma proposta teatral que abordava a temática das queimadas e o impacto ambiental.

Como veio a Bole-Bole

A Bole-Bole encerrou os desfiles do Grupo Especial já na madrugada do domingo (16/03). Com o enredo "Amazônia Ensolarada", a agremiação destacou a importância da preservação ambiental e a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, programada para novembro de 2025.

Ela levou 1.300 brincantes para a avenida, apostando no uso de materiais sustentáveis para a confecção das fantasias. A criatividade também marcou o desfile, com reaproveitamento de tecidos na confecção das indumentárias.

Na ala das baianas, composta por 50 integrantes, os tecidos da primeira ala foram reutilizados para criar girassóis. A ala que abordava o lixo, com 80 participantes, também fez uso de materiais reaproveitados de outras alas. Já a ala infantil, conhecida como "Quadrilha Pipoquinha", trouxe 50 crianças com fantasias representando a água limpa e saudável, com elementos de pequenos peixes.