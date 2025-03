Quem fica com o troféu? Carnaval de Belém 2025 tem dupla vitória e suspense

O Carnaval de Belém 2025 teve um desfecho emocionante e surpreendente na apuração dos vencedores, realizada na noite deste domingo (16/3), na Aldeia Amazônica. A disputa pelo título de campeão do Grupo Especial terminou em um empate técnico entre duas escolas de samba: a Associação Carnavalesca Bole Bole, do bairro do Guamá, e a Império de Samba Quem São Eles, do Umarizal. Ambas brilharam com enredos impactantes sobre a preservação ambiental, o que encantou o público e garantiu o reconhecimento das duas como campeãs.

Comemoração das escolas campeãs (Igor Mota/O Liberal)

No entanto, o troféu de campeão foi entregue à Império de Samba Quem São Eles, após um gesto de solidariedade da Bole Bole, que cedeu seu troféu à escola rival. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o presidente das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), Fernando Guga Gomes, explicou que “a Fumbel produzirá um novo troféu para que ambas as escolas possam exibir sua vitória em suas quadras”. Gomes também destacou que a apuração “foi marcada pela tranquilidade e pela união entre as torcidas, que, apesar da rivalidade, mantiveram o espírito de paz e celebração do Carnaval”.