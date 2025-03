Guamá e Umarizal comemoram vitória no Carnaval de Belém 2025

A festa tomou conta das ruas em frente aos barracões das escolas de samba no bairro do Guamá e no Umarizal, na noite deste domingo (16/3), após o anúncio das campeãs do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025. A vitória da Associação Carnavalesca Bole Bole e da Império de Samba Quem São Eles não só selou o triunfo de duas agremiações, mas também representou a consagração de décadas de dedicação, luta e paixão pelo samba.

No barracão da Bole Bole, a alegria era contagiante. Fundadora da escola, Maria de Fátima Chaves expressou com emoção o significado dessa conquista. “A nossa luta dentro da escola é muito grande, e a comunidade está de parabéns. O Guamá abraça a causa, vem para dentro da escola e trabalha com a gente. A nossa vitória é resultado de todo esse esforço coletivo”, comemorou.

O enredo “Amazônia Ensolarada” trouxe para a avenida a urgência da preservação ambiental, e Maria de Fátima destacou o trabalho incansável da comunidade. “O nosso tri foi merecido, sem desmerecer as outras escolas. Todas lutam para isso, mas está aí, o nosso trabalho foi premiado”, afirmou.

Enquanto isso, no barracão da Quem São Eles, as comemorações também estavam em ritmo de samba. Arthur Souza, auxiliar de bateria e membro ativo da escola por 25 anos, não escondia a emoção ao falar sobre o título. “São 30 anos sem ganhar. Uma escola como a Quem São Eles, tão grande, não deveria ter passado por isso. Mas hoje o Carnaval de Belém sabe quem é a verdadeira campeã. Ninguém merecia mais que a Quem São Eles”, declarou.

População do bairro do Umarizal feteja vitória da Quem São Eles (Cristino Martins/O Liberal)

Para ele, o título foi uma recompensa pela superação de gestões passadas e a luta constante pela revitalização da escola. “Agora, a ficha está caindo. A nossa escola não é só do Umarizal, ela é de Belém”, completou.

Segundo os foliões, as comemorações, que começaram nos barracões, prometem seguir noite adentro, com sambas, dança e muita alegria, celebrando não apenas o título, mas o fortalecimento de duas tradições do Carnaval de Belém.