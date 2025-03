Coração Jurunense vence o Grupo de Acesso 2 e é campeã do Carnaval de Belém 2025

A Escola de Samba Coração Jurunense, representante da periferia dos bairros da Condor e do Jurunas, conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso 2 do Carnaval de Belém em 2025. Com a vitória, a agremiação disputará no próximo ano o Grupo de Acesso 1, almejando um lugar na elite do desfile carnavalesco da capital paraense. A vice-campeã Alegria Alegria também garantiu sua ascensão ao Grupo de Acesso 1. O resultado foi anunciado na noite desta segunda-feira (24/03), durante a apuração realizada na Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira. Os troféus foram entregues pelo prefeito Igor Normando, em uma cerimônia que reuniu dirigentes, integrantes das escolas de samba e admiradores da festa.

As duas agremiações desfilaram na sexta-feira (21/03), em uma noite marcada por enredos que destacaram a relação entre a vida urbana e a preservação da Amazônia, tema de grande relevância em função da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será sediada em Belém no mês de novembro.

No Grupo de Avaliação, a grande campeã foi a Parangolé do Samba, que subiu para o Grupo de Acesso 2. A Mocidade Botafoguense, segunda colocada, também assegurou seu lugar na mesma divisão para o próximo ano.

Apuração das notas e definição dos acessos e rebaixamentos

O Carnaval de Belém 2025 teve a participação de 19 escolas de samba, com três noites de desfiles no último final de semana. Na sexta-feira (21/03), foi a vez das escolas do Grupo de Acesso 2. No sábado (22/03), passaram pela passarela as agremiações do Grupo de Acesso 1, e no domingo (23/03), desfilaram as escolas do Grupo de Avaliação.

Durante a apuração, foram reveladas as notas dos avaliadores do Concurso do Carnaval, determinando quais escolas subiriam e quais seriam rebaixadas. Conforme o regulamento, as duas primeiras colocadas do Grupo 1 ascendem ao Grupo Especial, enquanto as duas de menor pontuação são rebaixadas ao Grupo de Acesso 2. O mesmo critério é aplicado aos demais grupos.

Além da premiação das campeãs deste ano, a cerimônia também marcou a entrega da taça para a Escola Bole-Bole, que dividiu o título do Grupo Especial com a Quem São Eles neste ano, do Grupo Especial.