Equipe de Naiara Azevedo se pronuncia após acusações do irmão de Marília

A polêmica no "BBB 22" começou antes mesmo da sua estreia na próxima segunda (17). Naiara Azevedo, uma das participantes do camarote no reality show anunciou que lançará uma música que fez em parceria com Marília durante o confinamento .

Mas a notícia não agradou a João Gustavo, o irmão caçula de Marília Mendonça, que usou as redes sociais, neste sábado (15), para criticar a cantora.

Ele disse, no Twitter, que a sertaneja está tentando se promover em cima da morte da sua irmã, que morreu aos 26 anos em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.Segundo a equipe de Naiara Azevedo, ela sempre manteve um relacionamento de respeito com Marília, tanto na música quanto no âmbito pessoal. A música em questão estava gravada desde o ano de 2020, no projeto Juntas, mas não foi lançada até o presente momento por uma questão de liberação da gravadora. No final de 2021, a equipe da BBB22 foi avisada sobre a liberação do feat. pela gravadora, possivelmente, para fevereiro de 2022, mas sem data concreta.