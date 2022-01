Maraisa dá unfollow em Naiara Azevedo após desabafo do irmão de Marília Mendonça

Maraisa, da dupla com Maiara, deixou de seguir a cantora Naiara Azevedo. O motivo? Tudo indica que foi após o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, detonar a participante do BBB22. Neste sábado (15), após ser informado que Naiara tinha sido confirmada no reality global, João Gustavo usou o Twitter para expressar a sua opinião, sem medo, sem rodeios sobre a artista. Curioso é que a sertaneja esteve no velório de Marília, ao lado de Luísa Sonza e Maiara e Maraisa.

“Parabéns, você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa”, disparou. “Maraisa deu unfollow na Naiara, alguém coloca ela no paredão logo pq já quero passar o dia votando”, “Se a Maraisa deu unfollow na Naiara então é pq concordam com o irmão”, disse alguns internautas.