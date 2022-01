Após ser confirmada no BBB 22, Naiara Azevedo é detonada por irmão de Marília Mendonça

Naiara Azevedo foi confirmada no Camarote do Big Brother Brasil 22. No entanto, o nome dela já está envolvido em polêmica. Isso porque João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, acusou a sertaneja de querer se promover com um lançamento póstumo de uma música com a irmãa dele enquanto estiver confinada no reality show.

"Parabéns Naiara isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém", escreveu o cantor, da dupla Dom Vittor & Gustavo.

O cantor ainda disse que não vai deixar que Naiara se promova nas costas da Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado em um acidente áereo.

“Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro da casa”, completou o cantor, visivelmente irritado. Não satisfeito, João ainda afirmou: “Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não”.

O Big Brother Brasil 2022 estreia na próxima segunda-feira (17/1), na Globo, com a participação de Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Jade Picon, Maria, Linn da Quebrada, Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Brunna Gonçalves.