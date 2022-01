Naiara Azevedo, do ‘BBB 22’, diz que é 'louca e meio descontrolada. Perigosa'

Saiu mais um nome do Time Camarote, do ‘BBB 22’. Naiara Azevedo é cantora natural de Farol (PR).

Estima-se que serão ao todo 22 participantes nesta edição. Os confinados foram divididos em dois grupos, os Pipocas e os Camarotes, formados apenas por famosos.

Naiara Azevedo

A cantora Naiara Azevedo, de 32 anos, nasceu na cidade de Farol, no interior do Paraná, mas hoje vive em Goiânia. Criada no sítio da família com tios, primos e avós músicos, teve, desde pequena, influência sertaneja. Deixou a cidade natal aos 18 anos para cursar faculdade de Estética e Cosmetologia, área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e fazendo pequenas apresentações em bares. Em 2012, mudou-se para Londrina com o desejo de viver da música e, no ano seguinte gravou seu primeiro DVD. Alcançou o grande público em 2016 com o hit “50 reais”. Em 2018, participou do quadro ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’. No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”. Com 11 anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês.

A cantora conta que em função do jeito um tanto explosivo nunca pensou em ir para o BBB: “Sei que sou louca e meio descontrolada. Perigosa”, comenta aos risos. Naiara revela que a tirar do sério é fácil e adianta que não pensa antes de falar. Seja na Xepa ou no Vip, os participantes terão a sorte de tê-la em seu grupo, já que um de seus hobbies é cozinhar. Considera-se uma pessoa alto astral o tempo todo.

Naiara entrega seu objetivo ao aceitar o convite para o Big Brother Brasil. “Quero ser amada não só pelas músicas que faço, mas pelo ser humano que sou”, destaca.