Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Entre Estilos’ retorna com edição que une moda, arte e experiências sensoriais em Belém

Novo encontro aposta em parceria com o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia e amplia diálogo entre moda circular, artes visuais e cultura amazônica

O Liberal
fonte

Evento marca parceria inédita com o IMAA e apresenta talks, desfile, exposição e enopoesia (Divulgação)

O projeto Entre Estilos”, movimento dedicado à moda consciente, ao consumo de segunda mão e ao autoconhecimento, realiza sua próxima edição na terça-feira (25), às 19h, no restaurante Beiju Xica, localizado no bairro de Nazaré. Intitulado “Entre Estilos: Moda, Arte e Vinho”, o encontro será exclusivo para convidados e reúne uma programação que integra moda, artes visuais e experiências sensoriais. A iniciativa, criada por Liliane Obando, fundadora da Casa Circular, e pela designer de estilo Ellen Souza, reforça a proposta de impulsionar a moda circular como expressão de atitude, elegância e propósito.

‘Entre Estilos’ retorna com edição que une moda, arte e experiências sensoriais em Belém

Nesta edição, o evento estabelece uma parceria inédita com o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), presidido pela artista plástica Andréa Noronha, que também assina a curadoria da mostra; e a vice-presidente do instituto, Rose Maiorana. 

VEJA MAIS

image Rose Maiorana recebe prêmio ‘Embaixadora da Terra’ na 1ª Bienal Amazônia em Belém
Artista integrar o grupo de ‘Embaixadores da Amazônia’ e será homenageada ao lado de Pedro Gui e Odair Mindello

image Exposição ‘Amazônidas’ celebra a potência feminina com arte no Rio de Janeiro
Pinturas, fotografias e escultura estarão expostas no mês de dezembro

image Com exposição itinerante Amazônia Líquida, espetáculo Xingu será apresentado
A apresentação a Cia. de Dança Airles Teixeira traz uma reflexão sobre a degradação ambiental e o imaginário indígena, enquanto a exposição da artista plástica Rose Maiorana convida o público a refletir sobre a beleza e as fragilidades da Amazônia

“Sempre enxerguei o ‘Entre Estilos’ como uma plataforma capaz de unir artistas de diversas áreas, permitindo que trabalhemos juntos e aprendamos uns com os outros”, destaca Andréa Noronha ao comentar a aproximação entre o instituto e o projeto.

A programação do evento inclui talks com as artistas plásticas do IMAA, Andréa Noronha e Maria Libonati, seguidos do desfile “Expressão da Moda na Arte Contemporânea”, que apresenta peças voltadas à moda circular. A noite também contará com degustação de vinhos e uma sessão de Enopoesia conduzida por Rose White, além de uma exposição de arte com obras de Andréa Noronha, Maria Libonati e Ariany Machado.

Ao comentar sobre a aproximação entre artes plásticas, moda e gastronomia, a Noronha destaca que essa combinação amplia o alcance da arte e permite experiências mais diversas. Segundo ela, cada área oferece narrativas e técnicas próprias, que, quando unidas, criam novas possibilidades de expressão. Andréa diz que essa interdisciplinaridade torna a arte mais próxima do cotidiano.  “Ela permite que as pessoas se conectem de maneiras distintas, tornando tudo mais acessível e significativo”, complementa. 

Andréa também observa que o fortalecimento da cultura amazônica em eventos como a COP 30, que finalizou semana passada em Belém,  cria oportunidades para que artistas da região manifestem suas visões e reivindicações. Ela comenta que as artes visuais têm desempenhado um papel importante ao chamar atenção para temas como biodiversidade, direitos indígenas e questões socioambientais. Para a artista, esse cenário tem impulsionado um conjunto de obras que, além de seu impacto estético, carregam ‘mensagens poderosas e urgentes’.

Sobre o trabalho atual do IMAA, Andréa explica que o instituto desenvolve um projeto voltado para dar visibilidade a artistas amazônidas, especialmente mulheres. A proposta busca valorizar a biodiversidade e narrativas das comunidades da região por meio de diferentes linguagens, como pintura, fotografia e arte têxtil. 

Ela reforça que a vice-presidente do instituto, Rose Maiorana, é uma das principais referências em arte têxtil e já participou de desfiles de moda sustentável. “Conseguimos mostrar ao público a união entre moda e sustentabilidade”, diz Andréa, que prevê que essa integração também estará presente na parceria com o ‘Entre Estilos’. 

SERVIÇO:
‘Entre Estilos: Moda, Arte e Vinho’

  • Data: terça-feira, 25 de novembro;
  • Horário: 19h;
  • Local: Restaurante Beiju Xica;
  • Evento para convidados especiais. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

exposicao de arte

edição 'Entre Estilos'

Artista Andrea Noronha

rose maiorana

rose white
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

24.11.25 12h12

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

LUTO

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

24.11.25 9h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

SAÚDE

Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias

23.11.25 17h27

CELEBRIDADE

Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram, com assinatura da esposa, nessa segunda-feira (24)

24.11.25 8h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda