‘Entre Estilos’ retorna com edição que une moda, arte e experiências sensoriais em Belém

O projeto “Entre Estilos”, movimento dedicado à moda consciente, ao consumo de segunda mão e ao autoconhecimento, realiza sua próxima edição na terça-feira (25), às 19h, no restaurante Beiju Xica, localizado no bairro de Nazaré. Intitulado “Entre Estilos: Moda, Arte e Vinho”, o encontro será exclusivo para convidados e reúne uma programação que integra moda, artes visuais e experiências sensoriais. A iniciativa, criada por Liliane Obando, fundadora da Casa Circular, e pela designer de estilo Ellen Souza, reforça a proposta de impulsionar a moda circular como expressão de atitude, elegância e propósito.

Nesta edição, o evento estabelece uma parceria inédita com o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), presidido pela artista plástica Andréa Noronha, que também assina a curadoria da mostra; e a vice-presidente do instituto, Rose Maiorana.

“Sempre enxerguei o ‘Entre Estilos’ como uma plataforma capaz de unir artistas de diversas áreas, permitindo que trabalhemos juntos e aprendamos uns com os outros”, destaca Andréa Noronha ao comentar a aproximação entre o instituto e o projeto.

A programação do evento inclui talks com as artistas plásticas do IMAA, Andréa Noronha e Maria Libonati, seguidos do desfile “Expressão da Moda na Arte Contemporânea”, que apresenta peças voltadas à moda circular. A noite também contará com degustação de vinhos e uma sessão de Enopoesia conduzida por Rose White, além de uma exposição de arte com obras de Andréa Noronha, Maria Libonati e Ariany Machado.

Ao comentar sobre a aproximação entre artes plásticas, moda e gastronomia, a Noronha destaca que essa combinação amplia o alcance da arte e permite experiências mais diversas. Segundo ela, cada área oferece narrativas e técnicas próprias, que, quando unidas, criam novas possibilidades de expressão. Andréa diz que essa interdisciplinaridade torna a arte mais próxima do cotidiano. “Ela permite que as pessoas se conectem de maneiras distintas, tornando tudo mais acessível e significativo”, complementa.

Andréa também observa que o fortalecimento da cultura amazônica em eventos como a COP 30, que finalizou semana passada em Belém, cria oportunidades para que artistas da região manifestem suas visões e reivindicações. Ela comenta que as artes visuais têm desempenhado um papel importante ao chamar atenção para temas como biodiversidade, direitos indígenas e questões socioambientais. Para a artista, esse cenário tem impulsionado um conjunto de obras que, além de seu impacto estético, carregam ‘mensagens poderosas e urgentes’.

Sobre o trabalho atual do IMAA, Andréa explica que o instituto desenvolve um projeto voltado para dar visibilidade a artistas amazônidas, especialmente mulheres. A proposta busca valorizar a biodiversidade e narrativas das comunidades da região por meio de diferentes linguagens, como pintura, fotografia e arte têxtil.

Ela reforça que a vice-presidente do instituto, Rose Maiorana, é uma das principais referências em arte têxtil e já participou de desfiles de moda sustentável. “Conseguimos mostrar ao público a união entre moda e sustentabilidade”, diz Andréa, que prevê que essa integração também estará presente na parceria com o ‘Entre Estilos’.

SERVIÇO:

‘Entre Estilos: Moda, Arte e Vinho’

Data: terça-feira, 25 de novembro;

Horário: 19h;

Local: Restaurante Beiju Xica;

Evento para convidados especiais.