Exposição ‘Amazônidas’ celebra a potência feminina com arte no Rio de Janeiro

Pinturas, fotografias e escultura estarão expostas no mês de dezembro

O Liberal
fonte

Rose Maiorana (Divulgação)

No mês de dezembro, o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia desembarca no Rio de Janeiro para apresentar a exposição "Amazônidas" no Centro Cultural Correios, no Corredor Cultural. Com curadoria de Renata Costa, "Amazônidas" reunirá dez artistas que apresentarão aproximadamente 35 obras, propondo uma reflexão profunda sobre a identidade cultural na Amazônia, por meio de diversas linguagens, como pinturas, fotografias, instalações e esculturas.

As artistas Andréa Noronha, Aracely Miranda, Ariany Machado, Cristina Gemaque, Maria Libonati, Milene Fonseca, Paula Guedes, Renata Costa, Rosana Uchôa e Rose Maiorana irão expor suas obras com o objetivo de fortalecer e dar visibilidade à rica produção artística feminina da Amazônia. Além disso, haverá também um artista convidado.

A abertura (vernissage) ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2025, e a visitação seguirá de 11 de dezembro de 2025 a 21 de fevereiro de 2026. A entrada é gratuita.

"A cultura amazônica é rica e diversificada, e as mulheres desempenham um papel fundamental na preservação e inovação dessa herança. Projetos como a exposição 'Amazônidas' não apenas promovem a arte, mas também ajudam a empoderar essas artistas, mostrando suas histórias e suas vozes", disse Andréa Noronha, presidente do IMAA.

Inspirado pela realização da COP 30, em Belém, o projeto ganhou força com suas artistas compartilhando suas vivências amazônicas e o que as inspirou a explorar artisticamente a riqueza da cultura local. As obras abordam temas centrais como ancestralidade, biodiversidade, religiosidade, cotidiano ribeirinho e o patrimônio arquitetônico herdado dos colonizadores.

No acervo estarão expostas 17 pinturas, 17 fotografias e uma escultura.
Nas suas criações, as artistas transformam memória e fé em expressões visuais, reivindicando espaço e voz na história da arte brasileira. "Amazônidas" convida o público a aprofundar-se nessa diversidade e força, revelando a Amazônia como um cenário vibrante, matéria-prima e principal fonte de inspiração. Durante a visita à mostra, os espectadores são convidados a contemplar a beleza estética, assim como a profundidade histórica e emocional que cada obra transmite.

"A exposição Amazônidas tem como objetivo destacar a potência criativa das artistas do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia, apresentando uma coleção de fotos, pinturas e esculturas no Rio de Janeiro. A exposição não só celebra o talento dessas mulheres, mas também busca conscientizar o público sobre as realidades e a cultura da Amazônia, refletindo suas histórias e desafios", finaliza Andréa Noronha.

 

