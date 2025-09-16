Em Belém, Mariah Carey divulga linha de produtos especiais

Mariah Carey apresentou a linha de produtos "The Era of Mi", que reúne peças de vestuário e acessórios com estampas inspiradas em sua trajetória artística. A coleção inclui camiseta, moletom, ecobag e boné, todos com referências visuais ligadas à cantora.

O perfil oficial de Mariah no Instagram publicou na tarde desta terça-feira (16) um vídeo anunciando a novidade. Uma loja especial para os produtos foi criada no marketplace Amazon. A artista está em Belém para um show programado para o dia 17 de setembro, no meio do rio Guamá.

A coleção 'The Era of Mi'

Os itens apresentados pela cantora fazem parte de uma proposta de estilo casual, com foco em roupas e acessórios básicos que carregam a identidade visual da artista. Entre os destaques estão:

Disco de vinil;

CD;

Camiseta com estampa exclusiva;

Moletom estilizado;

Ecobag reutilizável;

Boné personalizado.

Show em palco flutuante em Belém

No Pará, Mariah Carey desembarcou na noite da segunda-feira (15) para participar de um espetáculo inédito. O palco será montado sobre as águas do rio Guamá e terá inspiração na vitória-régia, símbolo da Amazônia.

A apresentação contará ainda com quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Especial de TV na Amazônia

O evento integra o projeto televisivo Amazônia Live – Hoje e Sempre, que tem como proposta valorizar a floresta e a produção artística local, colocando a Amazônia como cenário central da música internacional e regional.