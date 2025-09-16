Capa Jornal Amazônia
Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

O Liberal
fonte

“Vamos ouvir os fazedores e fazedoras de cultura para definir metas que vamos encaminhar", explicou Lívia Duarte (Reprodução / Alepa)

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), presidida pela deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), realiza na próxima quinta-feira (18) o Seminário Ações Culturais em Belém na COP 30. O evento acontece na Sala Multiuso da Alepa, das 14h às 17h, e tem como objetivo reunir contribuições de artistas e representantes culturais para serem encaminhadas aos órgãos oficiais competentes.

O seminário contará com a participação de representantes de diversas expressões artísticas, incluindo literatura, audiovisual, música e manifestações populares, como:

  • bois-bumbás
  • cordões de pássaros e de bichos
  • pastorinhas
  • quadrilhas juninas
  • escolas de samba
  • grupos parafolclóricos
  • bibliotecas comunitárias

Mestres e mestras da cultura popular também estão sendo convidados.

Participação de órgãos culturais e gestores

A abertura do seminário terá a presença de representantes da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semcult), que irão compor a mesa inicial das discussões.

Foco na valorização da cultura paraense

Segundo a deputada Lívia Duarte, a comissão pretende atuar como mediadora para transformar as demandas apresentadas pelos artistas em metas oficiais.

“Vamos ouvir os fazedores e fazedoras de cultura para definir metas que vamos encaminhar, por meio da Comissão de Cultura da Alepa, junto aos órgãos correspondentes”, explicou a parlamentar.

Ela destacou ainda a importância de inserir a produção cultural do Pará no debate internacional proporcionado pela COP 30:

“É papel da comissão ouvir os fazedores e fazedoras de cultura, ainda mais em um momento tão especial como a COP 30, em que Belém se torna vitrine para o mundo. Essa é uma excelente oportunidade de promover nacional e internacionalmente os nossos artistas e a nossa cultura paraense e amazônica, que é extremamente rica”.

.
