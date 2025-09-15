Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

Amanda Maartins
fonte

O empresário Rafael Barros, dono do Amazônia na Cuia, abriu novo restaurante no Porto Futuro inspirado na Pan-Amazônia (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O restaurante Amazônia na Cuia inaugurou, na noite desta segunda-feira (15), sua terceira unidade em Belém, localizada na Praça Gastronômica Porto Futuro, no bairro do Reduto. A festa de lançamento reuniu autoridades, como o governador Helder Barbalho e a primeira dama, Daniela Barbalho, convidados especiais e contou com apresentações musicais, degustação do menu e um clima de celebração da culinária e da cultura amazônica. 

VEJA MAIS

image Da árvore à tradição: cuias carregam séculos de história e resistem no cotidiano do Pará
As cuias são utilizadas na Amazônia brasileira há pelo menos 3 mil anos, segundo arqueóloga. Modo de fazer por artesãs e o uso do artefato se mantém até hoje

image Amazônia da Cuia: um tour gastronômico que leva o sabor do Pará ao mundo
Culinária é ponto de partida a experiências de imersão cultural que incluem até acolhimento com turismólogos

image Restaurante abre nova unidade com proposta dedicada ao turista e de valorização da cultura
O novo espaço do Amazônia na Cuia chega com uma proposta inovadora de oferecer um tour gastronômico aos clientes

O novo espaço, que passa a funcionar para o público a partir desta quarta-feira (17), abre das 11h às 16h e das 18h às 23h. Durante setembro, o restaurante estará aberto de terça a domingo, mas, a partir de outubro e até dezembro, abrirá todos os dias da semana.  

Confira como foi a inauguração:

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Nilson Chaves foi a atração principal da noite, lançando uma música inédita em parceria com o proprietário do restaurante, Rafael Barros. A canção foi inspirada no cardápio do Amazônia na Cuia e, segundo os autores, é uma homenagem à cultura nortista. A apresentação emocionou o público e contou ainda com a presença especial do Rei do Carimbó Pinduca. 

Gastronomia como experiência

O novo espaço chega para reforçar o potencial gastronômico da capital paraense, que tem ganhado destaque internacional, principalmente após a escolha de Belém como cidade-sede da COP 30. Para o fundador do restaurante, a nova unidade consolida o conceito de gastronomia como experiência cultural e turística.

image Gastronomia marcou inauguração do Amazônia na Cuia no bairro do Reduto (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Esse espaço não é apenas um restaurante, é um ponto turístico gastronômico. A gente fica feliz e honrado em inaugurar em um polo tão importante como o Porto Futuro. Estamos muito bem preparados para a COP 30, com estrutura para receber até 400 pessoas”, afirmou Rafael Barros.

Ele também destacou o aumento no fluxo de visitantes na capital paraense. “Nos últimos meses temos percebido um crescimento grande de turistas, não só brasileiros, mas também estrangeiros. Por isso criamos cardápios em inglês, espanhol e francês. Esse movimento já é reflexo direto da divulgação da COP 30”, explicou.

image Fundador e proprietário do restaurante, Rafael Barros. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para autoridades e representantes do setor empresarial que prestigiaram a inauguração, a nova unidade fortalece ainda mais esse movimento de colocar o Pará no mapa da gastronomia mundial.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ressaltou a importância do empreendimento. “É muito importante ver o crescimento do Rafael, que além de empreender, gera emprego e fortalece a gastronomia paraense”, afirmou.

image O empresário Rafael Barros, a vice-presidente do Grupo Liberal Rose Maiorana e Victor Botelho, diretor da unidade (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ambientação

A terceira unidade foi planejada para reunir boa comida e arte em um só espaço. O ambiente traz referências simbólicas da região, como mosaicos representando os nove países banhados pelo Rio Amazonas, cuias inspiradas nos estados do Norte, além de, futuramente, ser agregado esculturas de árvores e um barco de 12 metros que fará parte da decoração.

Segundo Rafael, o projeto também valoriza o trabalho de artesãos locais, que participaram da concepção do espaço. “A gente quer mostrar a Pan-Amazônia. Aqui tem muita história para contar e, ao mesmo tempo, é um fomento ao artesanato da região, com vários artistas que nos apoiam e têm seus trabalhos divulgados”, disse.

image Detalhes da nova unidade do restaurante Amazônia na Cuia (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Música 

Nilson Chaves contou que a inspiração para a letra, que foi lançada acompanhada de um videoclipe, surgiu a partir da experiência de visitar o restaurante e do contato com a culinária paraense. “Esse gesto gastronômico se mistura ao gesto cultural da gente. A canção nasceu naturalmente, trazendo sabores e referências da nossa região. Gravamos o clipe no Combu, um espaço amazônico que traduz bem essa ideia”, disse Chaves.

image Cantor Nilson Chaves (Cláudio Pinheiro)

Rafael Barros destacou a importância de unir música e gastronomia. “Sempre digo que o Amazônia na Cuia não vende comida, vende uma experiência. Ter artistas como Nilson Chaves e Pinduca na inauguração mostra como queremos valorizar e vender a Amazônia como um todo, unindo cultura e culinária”, completou.

Cardápio e novidades

Durante a inauguração, a chef de cozinha Elisângela Ferreira apresentou os pratos em degustação, como maniçoba, tacacá, moqueca de camarão-rosa e pirarucu, servidos todos em cuias, além de mini salgados regionais. O cardápio segue com as opções tradicionais já conhecidos dos restaurantes, mas já ganhou lançamentos especiais, como a ‘Mariscada Amazônica’, servida em uma cuia gigante em formato de canoa, com lagosta e molho pesto de castanha-do-pará.

image Chef da cozinha Elisangela Ferreira (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“O nosso objetivo é agradar diferentes públicos, incluindo opções vegetarianas e veganas. A ideia é manter a essência da culinária amazônica, mas também inovar em alguns pratos”, explicou o proprietário. 

Impacto econômico e geração de empregos

image Abertura da nova unidade permitiu geração de empregos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A abertura da nova unidade também representa impacto econômico e social na capital paraense. Segundo Rafael, o processo seletivo recebeu 10 mil currículos, dos quais 77 profissionais foram contratados e treinados para atuar no novo espaço. Hoje, o grupo Amazônia na Cuia já soma cerca de 210 colaboradores.

“Fizemos questão de preparar as equipes com antecedência, para garantir a melhor experiência para os clientes. É um crescimento que nos deixa muito orgulhosos, porque além de ampliar a gastronomia, geramos emprego e renda”, afirmou o empresário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

amazônia na cuia

porto futuro

belém cidade gastronômica

polo gastrômico

cultura

Nilson Chaves
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

BELÉM

Trânsito na Rua da Marinha tem novo desvio a partir desta segunda-feira (15/9), em Belém

As alterações no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, minimizando os impactos no trânsito

15.09.25 13h40

TDAH

Veja como a música pode melhorar a concentração e a comunicação de pessoas com TDAH

Ouvir música ou tocar um instrumento pode reduzir os sintomas e trazer mais qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

14.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda