O restaurante Amazônia na Cuia inaugurou, na noite desta segunda-feira (15), sua terceira unidade em Belém, localizada na Praça Gastronômica Porto Futuro, no bairro do Reduto. A festa de lançamento reuniu autoridades, como o governador Helder Barbalho e a primeira dama, Daniela Barbalho, convidados especiais e contou com apresentações musicais, degustação do menu e um clima de celebração da culinária e da cultura amazônica.

O novo espaço, que passa a funcionar para o público a partir desta quarta-feira (17), abre das 11h às 16h e das 18h às 23h. Durante setembro, o restaurante estará aberto de terça a domingo, mas, a partir de outubro e até dezembro, abrirá todos os dias da semana.

Confira como foi a inauguração:

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica Rafael Barros ao lado da esposa Rafaela Pina e Rose Maiorana (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Rafael Barros e Rose Maiorana (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Cantor Pinduca (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Cantor Pinduca e Rose Maiorana (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Restaurante une culinária paraense, artesanato regional e apresentações musicais (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Meg Martins, Pinduca e Rose Maiorana (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Restaurante une culinária paraense, artesanato regional e apresentações musicais (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Restaurante une culinária paraense, artesanato regional e apresentações musicais (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Restaurante une culinária paraense, artesanato regional e apresentações musicais (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nilson Chaves foi a atração principal da noite, lançando uma música inédita em parceria com o proprietário do restaurante, Rafael Barros. A canção foi inspirada no cardápio do Amazônia na Cuia e, segundo os autores, é uma homenagem à cultura nortista. A apresentação emocionou o público e contou ainda com a presença especial do Rei do Carimbó Pinduca.

Gastronomia como experiência

O novo espaço chega para reforçar o potencial gastronômico da capital paraense, que tem ganhado destaque internacional, principalmente após a escolha de Belém como cidade-sede da COP 30. Para o fundador do restaurante, a nova unidade consolida o conceito de gastronomia como experiência cultural e turística.

Gastronomia marcou inauguração do Amazônia na Cuia no bairro do Reduto (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Esse espaço não é apenas um restaurante, é um ponto turístico gastronômico. A gente fica feliz e honrado em inaugurar em um polo tão importante como o Porto Futuro. Estamos muito bem preparados para a COP 30, com estrutura para receber até 400 pessoas”, afirmou Rafael Barros.

Ele também destacou o aumento no fluxo de visitantes na capital paraense. “Nos últimos meses temos percebido um crescimento grande de turistas, não só brasileiros, mas também estrangeiros. Por isso criamos cardápios em inglês, espanhol e francês. Esse movimento já é reflexo direto da divulgação da COP 30”, explicou.

Fundador e proprietário do restaurante, Rafael Barros. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para autoridades e representantes do setor empresarial que prestigiaram a inauguração, a nova unidade fortalece ainda mais esse movimento de colocar o Pará no mapa da gastronomia mundial.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ressaltou a importância do empreendimento. “É muito importante ver o crescimento do Rafael, que além de empreender, gera emprego e fortalece a gastronomia paraense”, afirmou.

O empresário Rafael Barros, a vice-presidente do Grupo Liberal Rose Maiorana e Victor Botelho, diretor da unidade (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ambientação

A terceira unidade foi planejada para reunir boa comida e arte em um só espaço. O ambiente traz referências simbólicas da região, como mosaicos representando os nove países banhados pelo Rio Amazonas, cuias inspiradas nos estados do Norte, além de, futuramente, ser agregado esculturas de árvores e um barco de 12 metros que fará parte da decoração.

Segundo Rafael, o projeto também valoriza o trabalho de artesãos locais, que participaram da concepção do espaço. “A gente quer mostrar a Pan-Amazônia. Aqui tem muita história para contar e, ao mesmo tempo, é um fomento ao artesanato da região, com vários artistas que nos apoiam e têm seus trabalhos divulgados”, disse.

Detalhes da nova unidade do restaurante Amazônia na Cuia (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Música

Nilson Chaves contou que a inspiração para a letra, que foi lançada acompanhada de um videoclipe, surgiu a partir da experiência de visitar o restaurante e do contato com a culinária paraense. “Esse gesto gastronômico se mistura ao gesto cultural da gente. A canção nasceu naturalmente, trazendo sabores e referências da nossa região. Gravamos o clipe no Combu, um espaço amazônico que traduz bem essa ideia”, disse Chaves.

Cantor Nilson Chaves (Cláudio Pinheiro)

Rafael Barros destacou a importância de unir música e gastronomia. “Sempre digo que o Amazônia na Cuia não vende comida, vende uma experiência. Ter artistas como Nilson Chaves e Pinduca na inauguração mostra como queremos valorizar e vender a Amazônia como um todo, unindo cultura e culinária”, completou.

Cardápio e novidades

Durante a inauguração, a chef de cozinha Elisângela Ferreira apresentou os pratos em degustação, como maniçoba, tacacá, moqueca de camarão-rosa e pirarucu, servidos todos em cuias, além de mini salgados regionais. O cardápio segue com as opções tradicionais já conhecidos dos restaurantes, mas já ganhou lançamentos especiais, como a ‘Mariscada Amazônica’, servida em uma cuia gigante em formato de canoa, com lagosta e molho pesto de castanha-do-pará.

Chef da cozinha Elisangela Ferreira (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“O nosso objetivo é agradar diferentes públicos, incluindo opções vegetarianas e veganas. A ideia é manter a essência da culinária amazônica, mas também inovar em alguns pratos”, explicou o proprietário.

Impacto econômico e geração de empregos

Abertura da nova unidade permitiu geração de empregos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A abertura da nova unidade também representa impacto econômico e social na capital paraense. Segundo Rafael, o processo seletivo recebeu 10 mil currículos, dos quais 77 profissionais foram contratados e treinados para atuar no novo espaço. Hoje, o grupo Amazônia na Cuia já soma cerca de 210 colaboradores.

“Fizemos questão de preparar as equipes com antecedência, para garantir a melhor experiência para os clientes. É um crescimento que nos deixa muito orgulhosos, porque além de ampliar a gastronomia, geramos emprego e renda”, afirmou o empresário.