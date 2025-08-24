Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Da árvore à tradição: cuias carregam séculos de história e resistem no cotidiano do Pará

As cuias são utilizadas na Amazônia brasileira há pelo menos 3 mil anos, segundo arqueóloga. Modo de fazer por artesãs e o uso do artefato se mantém até hoje

Bruno Roberto | Especial para O Liberal

A árvore conhecida como cuieira dá origem a um dos elementos simbólicos mais marcantes da identidade paraense: a cuia, que carrega séculos de história, tradição e representatividade. Apesar das inovações da modernidade, o modo de fazer as cuias resiste até hoje, sendo passado através de gerações, assim como o uso delas pela população ribeirinha e urbana – com utilidades diversas, desde fins medicinais até para tomar um bom açaí e tacacá.

A cuia é origina de um fruto verde e redondo – que leva o mesmo nome do utensílio – da cuieira, árvore da espécie Crescentia cujete. Adaptável para diferentes tipos de solos, a planta está presente em várias florestas localizadas na zona tropical, inclusive na região amazônica, de acordo com a arqueóloga Daiana Travassos Alves.

Os registros históricos indicam que os povos indígenas na Amazônia peruana utilizam as cuias há pelo menos 5 mil anos, segundo a arqueóloga. No caso da Amazônia brasileira, foi observada a presença do artefato há cerca de 3 mil anos, perto da região de vários rios afluentes do rio Amazonas.

“Vemos a presença da cuia em diferentes rios tributários ao longo da calha do rio Amazonas, como o rio Negro, rio Xingu, rio Tapajós, cuja região fica em torno de Santarém, onde tem essa presença muito grande das cuieiras associadas com os assentamentos humanos bastante antigos”, detalha a arqueóloga.

image A Arqueóloga Daiana Travassos Alves tocando no fruto da cuieira, também chamado de cuia (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Desde os séculos passados, as cuias são utilizadas para diferentes atividades do cotidiano. O objeto é usado para fins alimentares, além de auxiliar com funções medicinais, de navegação e lazer. “A cuia vai ser utilizada para servir e consumir alimentos e líquidos, para tirar água da canoa, dar remédio para crianças e até como forma de brinquedo”, explica Daiana Travassos.

Como é o modo de fazer uma cuia e quanto tempo leva?

A produção de cuias é uma atividade predominantemente feminina, desde os primeiros registros históricos, sendo transmitida através de gerações, de acordo com a arqueóloga Daiana Travassos. “Os homens, em geral, no máximo se envolvem na coleta dos materiais que são utilizados no processamento. Mas todo processo de confecção é atividade feminina, em geral”, completa Daiana.

Em Belém, a artesã Maria Santana Magalhães, de 43 anos, trabalha há 26 anos com cuias. Ela explica que o processo de confecção da cuia dura em torno de 15 dias. “Não leva muito tempo. Quando pegamos ela, cortamos, limpamos e botamos para secar. Com 15 dias, ela está totalmente preparada”, relata Maria.

image A cuia é utilizada na Amazônia brasileira há três séculos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A artesã explicou que são realizadas cinco etapas até o artefato estar pronto para o uso: a colheita, quando é retirado o fruto maduro da cuieira; o corte, momento em que a artesã serra o fruto; a limpeza, cujo miolo é retirado e descartado; o lixamento, quando a parte interna do fruto é lixada; e a exposição ao sol para o processo de secagem.

Após as cinco etapas, a artesã pode riscar os grafismos e tingir a peça. Com base no tingimento, a cuia apresenta duas classificações: a pitinga, quando a cuia não é pintada e fica na cor marrom; e a mitinga, quando a cuia é tingida, por exemplo, de preto, com o corante natural cumatê. No caso da cuia mitinga, é necessário realizar o lixamento na parte externa também.

Poucas ferramentas são utilizadas para a produção da cuia. A artesã Maria Magalhães utiliza uma serra para cortar o fruto, uma colher para retirar o miolo, uma lixa para fazer o lixamento, além de ferramentas improvisadas de ferro para riscar os grafismos.

Os grafismos que remetem à fauna amazônica são um fenômeno do século XX

A arqueóloga Daiana Travassos afirma que há relatos de cuias que eram pintadas pelos povos indígenas antes da chegada dos portugueses, mas não se encontrou esses objetos. Já as cuias encontradas e datadas do século XVIII apresentam inspiração estética europeia (barroco) e asiática, o que demonstra um alto domínio da técnica de pintura das mulheres indígenas. “Elas absorvem essa outra forma de fazer os grafismos, que é distinta do que elas faziam anteriormente. São cuias muito lindas de inspiração europeia e, inclusive, da porcelana asiática”, relata Daiana.

Os grafismos com ilustrações que remetem à fauna amazônica são um fenômeno do século XX, na região de Santarém, segundo a arqueóloga. “Começa a se reproduzir nas cuias as imagens de inspiração regional e de natureza, não necessariamente amazônica”, explica.

Já a reprodução de grafismos inspirados na cerâmica arqueológica – principalmente a tapajônica e marajoara – é um fenômeno mais recente, visto a partir da década de 1950, que estava sendo perdido, conforme a arqueóloga.

“Em torno dos anos 2000, a produção de cuias não estava sendo valorizada. Então, tem um movimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), junto às comunidades do Aritapera, da região de Santarém, que passa a organizar esses grafismos em uma espécie de apostila para as artesãs retomarem”, comenta Daiana.

A cuia como parte da identidade paraense

Em 2015, o Iphan registrou o modo de fazer cuias do Baixo Amazonas como patrimônio cultural do Brasil. Segundo a arqueóloga Daiana Travassos, esse reconhecimento é um dos fatores que ajudou a cuia a se ligar ainda mais ao imaginário do paraense. “Essa valorização é um fenômeno mais recente, principalmente a partir dessa valorização do modo de fazer como patrimônio imaterial”, defende.

Além do reconhecimento, o fator gastronômico também é outro ponto destacado pela pesquisadora para o fortalecimento das cuias como parte da identidade do povo paraense. “Aqui no Pará, principalmente por conta da valorização da gastronomia paraense nos últimos 40 anos, mais ou menos, a cuia se torna um elemento muito grande da nossa identidade”, afirma a arqueóloga.

image Maniçoba servida em uma cuia pela atendente Mariana da Silva (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Preservação e valorização das cuias

A arqueóloga Daiana Travassos destaca que a valorização das cuias enquanto produto comercializado varia com o tempo. Atualmente, há uma demanda crescente, ainda que seja necessário um maior reconhecimento do modo de fazer. “No século XVIII e XIX, a produção de cuias era muito valorizada, na região de Monte Alegre e Santarém, onde serviam como moeda de troca. Isso vai se perdendo no século XX e, agora, é retomado. As ‘melhores acabadas’ são valorizadas como objeto artístico para decoração, mas também para servir comida em restaurantes de comidas típicas”, explica.

Em relação ao uso das cuias como utensílio do dia a dia nas casas paraenses, Daiana aponta que há uma queda, principalmente nas famílias ribeirinhas. “A cuia perde espaço a partir do momento que os objetos de plástico são incorporados em comunidades amazônicas. Os estudos apontam que o uso de cuias no cotidiano das famílias ribeirinhas tem diminuído, enquanto vemos elas sendo incorporadas mais em lugares urbanos, principalmente associados a vendas de comidas típicas”, conta.

A artesã Maria Magalhães ressalta a importância de passar o legado da cuia para as próximas gerações, a fim de que a cultura da cuia não acabe. “Para mim, é maravilhoso poder trabalhar com a cuia e demonstrar a nossa cultura para ela não morrer. É importante podermos repassar, porque e se acabar? Como vamos ficar? Hoje, o jovem não sabe como é o trabalho de cuia”, relata Maria Magalhães.

A importância da cuia aos que trabalham com comidas típicas

O ato de tomar um açaí, tacacá ou outra iguaria paraense é instantaneamente associado com a imagem das cuias. Ana Alice Pantoja trabalha em uma barraca que vende comidas típicas na avenida Nazaré e considera a cuia um artefato essencial para o seu trabalho, uma vez que é onde os alimentos são servidos. “A cuia é muito importante porque ela é um dos principais utensílios para nós. É onde colocamos o tacacá, o tucupi e, hoje, podemos colocar o vatapá e a maniçoba, o que muitos procuram”, comenta.

A cuia ajuda nas vendas por ser um atrativo maior aos turistas, além das iguarias locais. “As comidas típicas estão sendo muito procuradas, principalmente pelos turistas. A comida que vendemos é paraense, vinda dos indígenas, e a cuia traz isso”, relata a comerciante, que utiliza bastante a cuia em casa com a família. “Eu tenho cuias em casa. Minha família é muito paraense e tomamos açaí e maniçoba na cuia”, completa Ana Alice.

image Ana Alice Pantoja servindo tacacá na cuia (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Para Mariana da Silva, atendente de outra barraca que vende comidas típicas na mesma avenida, a cuia também é um objeto importante para o cotidiano do trabalho. “A cuia representa a nossa ferramenta de trabalho. Usamos ela para servir o tacacá. Se o cliente quiser a maniçoba, também colocamos na cuia, além do açaí. Ela é muito importante”, declara.

A cuia para os paraenses

Em uma tarde de um dia comum, o DJ Dinho Tupinambá parou em uma barraca com comidas típicas na avenida Nazaré. Ele escolheu comer uma maniçoba na cuia, artefato que o DJ exalta e valoriza como um grande símbolo paraense. “A cuia é um artefato nosso que simboliza a nossa cultura e que podemos botar o que há de melhor na nossa culinária. Não só o açaí, o tacacá, a maniçoba, mas tudo o que experimentar. Sendo nosso, da Amazônia, colocando na cuia, vai ficar legal”, defendeu Dinho.

Além de servir para alimentar, a cuia ativou memórias antigas do DJ, que recordou quando utilizava o artefato na infância. “Eu morei na região das ilhas de Abaetetuba quando era criança e eu lembro que comíamos açaí com farinha, sem açúcar, na cuia. Usávamos muito a cuia”, conta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cuia

cuieira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

RELIGIÃO

Arcebispo Dom Julio Endi destaca missão da Igreja, devoção mariana e compromisso com a ecologia

"A gente não pode perder de vista nunca a grande esperança, que é a vida eterna com Deus", diz o arcebispo

23.08.25 16h00

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

HISTÓRIA

Conheça a história da Pedreira, o bairro do samba e do amor

Título foi dado por Eneida de Moraes, que dá nome à praça mais icônica do bairro

22.01.19 19h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda