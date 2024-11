Restaurante abre nova unidade com proposta dedicada ao turista e de valorização da cultura

Quem aprecia a culinária e a cultura da Amazônia vai poder desfrutar desse prazer com ainda mais conforto e comodidade na nova unidade do restaurante Amazônia na Cuia, inaugurada na avenida Duque de Caxias, bairro da Pedreira. O espaço, já aberto ao público, chega com uma proposta que ultrapassa a experimentação sensorial que é própria da gastronomia, promovendo também a valorização da identidade regional e o resgate de memórias afetivas.

Rafael Barros (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Rafael Barros, fundador e proprietário do Amazônia da Cuia, explica que a proposta do restaurante vai mais além do que simplesmente mostrar a gastronomia paraense, consiste em mostrar a cultura da região como um todo. "O que a gente procura fazer aqui por meio de um tour gastronômico é promover uma experiência inesquecível para as pessoas", destaca.

A guia Flávia Hunter é a responsável por conduzir os clientes por um tour gastronômico (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Rafael defende que o Pará tem a melhor culinária do mundo e o Amazônia na Cuia vem para revolucionar e transformar o mercado, para realmente valorizar o estado, valorizar o paraense. "Nosso objetivo é despertar o orgulho no paraense em todos os sentidos. É por isso que a gente criou essa casa, criou esse restaurante único, exclusivo, inédito", acrescenta.

Quando o cliente chega no restaurante ele opta pela experiência de passar por um tour acompanhado pela guia Flávia Hunter. Ela mostra os detalhes e a importância de cada espaço. "Aqui o cliente vive a experiência da culinária, mas também absorve um pouco do que temos nas diferentes regiões do nosso estado", pontua a turismóloga.

Pinduca fez a festa na nova unidade do Amazônia na Cuia (Cristino Martins / O Liberal)

A atração da noite de inauguração foi o Rei do Carimbó Pinduca, que preparou um repertório especial. "Eu adorei essa proposta, precisamos de mais espaços como esse, que valorizam a gastronomia e a cultura de modo geral. Nós estamos às vésperas da COP 30 e muita gente vai passar por Belém e, a partir desse primeiro contato com as nossas delícias pode se sentir instigado a conhecer mais do nosso estado", pontuou o artista.

O influenciador Caio Ariel, conhecido por promover a cultura do Pará em seu perfil, ficou encantado com a proposta (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Quem também compareceu ao evento de inauguração foi o gerador de conteúdo Caio Ariel. Conhecido nas redes sociais como divulgador e tradutor do legítimo paraensês, ele diz que já é frequentador do Amazônia na Cuia desde a abertura da primeira unidade do restaurante e ficou encantado com a proposta do novo espaço, uma vez que além de ser bastante aconchegante, tem uma forma única de apresentar os pratos na cuia. "É tradicional o uso da cuia, mas que por muito tempo tinha se perdido e agora surge gourmetizado. É muito bom valorizar a nossa cultura e costumes", pontua o influenciador.