Amazônia da Cuia: um tour gastronômico que leva o sabor do Pará ao mundo

O modo peculiar de mesclar tradição e inovação na culinária tem sido um trunfo na tarefa bem sucedida de mostrar os sabores do Pará aos que vêm visitar Belém. “É uma experiência inesquecível para as pessoas, mostrando nossa gastronomia e nossa história”, afirma Rafael Barros, fundador do Amazônia da Cuia. O restaurante da capital paraense acolhe seus clientes com um verdadeiro tour gastronômico, permitindo que eles se aventurem pelos sabores da região de uma forma única.

Uma experiência cultural

Com a proposta de oferecer um tour gastronômico, o restaurante se torna um espaço onde os visitantes podem experimentar uma variedade de pratos típicos do Pará. Rafael Barros destaca que o Amazônia da Cuia não se limita a apresentar pratos da região: é preciso também buscar transmitir a cultura local. “O que procuramos fazer aqui é promover uma experiência inesquecível para as pessoas, mostrando nossa gastronomia e nossa história”, explica.

Segundo Barros, o foco é oferecer um atendimento que vá além da alimentação. “Hoje, 60% do nosso público é de turistas. Muitos deles vêm de outros estados ou até de fora do Brasil para conhecer a culinária do Pará e se conectar com nossas tradições”, conta. Para isso, o restaurante oferece porções e pratos que permitem aos visitantes experimentar uma diversidade de sabores típicos em uma única refeição, permitindo que eles se aventurem por diferentes iguarias da Amazônia.

Com essa demanda e com as portas do turismo de Belém abertas, Rafael ressalta a importância de manter a equipe preparada para atendimento: “A gente treina e dá cursos de inglês para nossos atendentes desde 2018. Hoje, mais do que nunca, isso não pode faltar. E, claro, fazer com que nossa equipe também entre nessa imersão cultural".

Gastronomia como valorização

O Amazônia da Cuia nasceu com a intenção de valorizar o Pará e promover o orgulho local. Para Rafael Barros, a culinária paraense é a melhor do mundo, e o restaurante tem como objetivo não apenas mostrar isso para os turistas, mas também transformar a forma como os próprios paraenses veem sua gastronomia. “Nosso objetivo é despertar o orgulho no paraense, valorizar o Estado e mostrar a todos a grandiosidade do que temos aqui”, afirma.

Atualmente, o restaurante conta com mais de 100 funcionários, distribuídos em duas unidades e com um time diversificado que vai além da cozinha. “Comecei com apenas duas pessoas e hoje temos uma equipe completa, com turismólogos que conduzem os visitantes por um tour cultural e gastronômico, explicando sobre a história e os sabores do Pará”, detalha Barros.

Rafael explica que todos os insumos para abastecer e atender a demanda diária do restaurante são tirados do Pará: “Tudo que nós usamos é daqui. Do tucupi, que compramos do Ver-o-Peso, ao açaí, são de fornecedores aqui do Pará”.