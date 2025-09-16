Capa Jornal Amazônia
Morre Robert Redford, ator e cineasta, aos 89 anos

Astro de clássicos como ‘Golpe de Mestre’ e fundador do Festival de Sundance morreu durante o sono, segundo jornal

Redação O Liberal

O ator e cineasta Robert Redford morreu aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. Segundo a publicação, a morte de Redford foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela informou que ele faleceu durante o sono, mas a causa não foi revelada.

Considerado um dos nomes mais influentes da história de Hollywood, Redford construiu uma carreira sólida como ator e diretor, acumulando prêmios e reconhecimentos ao longo de mais de seis décadas.

Clássicos do cinema com Robert Redford

Desde os anos 1960, Redford estrelou produções marcantes, como:

  • Butch Cassidy (1969)
  • Golpe de Mestre (1973)
  • Todos os Homens do Presidente (1976)

Esses papéis o transformaram em símbolo de carisma e elegância no cinema mundial.

Prêmios e carreira como diretor

Em 1980, Redford conquistou o Oscar de melhor diretor com o filme Gente como a Gente, consolidando-se como um artista multifacetado. Sua trajetória reuniu atuações de destaque, trabalhos atrás das câmeras e uma forte atuação como produtor.

Legado e ativismo cultural

Fora das telas, o ator fundou o Instituto Sundance, que deu origem ao Festival de Sundance, referência global no cinema independente. Além disso, manteve forte engajamento em causas ambientais e sociais, unindo carreira artística e compromisso político-cultural.

Com essa atuação múltipla, Robert Redford se tornou um dos grandes nomes da sétima arte, deixando um legado de relevância histórica para o cinema.

