'Elvis In Concert': Elvis da Amazônia apresenta show que celebra décadas de sucesso do rei do rock

A expressão “Elvis não morreu” se torna real com a chegada de mais uma edição do show ‘Elvis In Concert', que acontece em Belém nos dias 08, 09 e 10 de março, no Teatro Margarida Schivasappa. O espetáculo é realizado por Hely Junior, o Elvis da Amazônia, que carrega 28 anos de carreira como intérprete do rei do "Rei do Rock and Roll”.

Reconhecido como o melhor cover nacional do artista, Elvis conta que seu novo show irá levar uma coletânea de músicas marcantes, que sempre emocionam o público presente.

“A gente faz um apanhado da carreira do Elvis, dos anos 50, 60 e 70, as três décadas de sucesso dele, tudo acompanhado de uma orquestra no palco, com backing vocals, ou seja, assim como ele fazia nas suas turnês. Nós fazemos uma mescla das músicas clássicas, rock and roll, as mais românticas inesquecíveis e até cantamos as músicas gospels, que ele tanto gostava”, conta o cantor.

Elvis desde criança

Hely Junior descobriu sua paixão por Elvis Presley bem cedo. O artista conta que ainda criança se encantou com as músicas o jeito irreverente do rei do rock.

“Minha paixão vem desde a infância, com 6 anos de idade e com o passar do tempo ela só foi aumentando. “Eu sempre digo que comecei fã de um artista, e depois virei fã de um ser humano. Com a chegada da adolescência, comecei a perceber que minha voz parecia com a dele e então foi crescendo aquela vontade de cantar e se apresentar. Com 22 anos fiz minha primeira apresentação como cover do Elvis, e em agosto eu completo 29 anos de carreira”, explica o cantor.

O cantor conta que o show será dedicado às décadas de sucesso de Elvis Presley (Foto: Mario Quadros e Tuyuka Lara)

Mas Elvis da Amazônia não tem apenas a voz muito semelhante à do cantor norte-americano. A interpretação envolve também as roupas icônicas que marcaram a vida do artista, além das danças e interação com o público, que sempre leva os fãs à loucura.

“Em determinado momento do show eu vou até o público e canto no meio dele igual ele fazia. No show também há troca de figurino, tudo é voltado para a interpretação do Elvis, que vai desde o vocal, a performance e a dança”, relata.

Emoção que contagia

Ao longo dessa extensa carreira de 28 anos, Elvis da Amazônia coleciona diversos momentos marcantes. Ele afirma que mesmo depois de tanto tempo, ainda se emociona bastante com o público.

Mesmo com 28 anos de carreira como cover de Elvis, o cantor afirma que ainda se emociona muito nas apresentações (Foto: Mario Quadros e Tuyuka Lara)

“Eu já tive a oportunidade de participar de concurso a nível mundial, sendo finalista, participações a nível nacional, até mesmo com o ‘Altas Horas’, ‘Jornal Nacional’, são coisas que marcaram. Diversas vezes já me emocionei com o público, porque eles cantam as músicas e se emocionam, e essa troca de energia sempre se renova. A cada show é uma sensação diferente, porque o público é de 0 a 80 anos, o público do Elvis sempre se renova, então é sempre uma nova emoção”, pontua o músico.

O artista conta que levará o show ‘Elvis In Concert' para todo o Brasil, porque ama o que faz e adora ver a recepção do público nas apresentações. Ele manda um recado para aqueles que nunca foram ao show, ou não sabem o que esperar do espetáculo.

“Podem esperar fortes emoções porque a pessoa vai ver o Elvis, ver que ele não morreu, ele está mais vivo do que nunca, com suas canções inesquecíveis e grandes performances, a pessoa vai se emocionar com certeza”, garante o Elvis da Amazônia.

Os ingressos para o show ‘Elvis In Concert' podem ser adquiridas através de vendas on-line, na plataforma Bilheteria Digital, ou vendas físicas, nas lojas ‘Sonho dos pés’, localizada nos shoppings Boulevard e Metrópole, e lojas ‘Kings’, no Pátio Belém e Parque shopping. Mais informações sobre o show podem ser obtidas através do telefone: (91) 98274-4405

Serviço:

Elvis in Concert

Data: 8, 9 e 10 de março

Local: no Teatro Margarida Schivasappa

Horário 20h