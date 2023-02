Elvis da Amazônia celebra 50 anos com o show 'Elvis- In Concert'

Elvis da Amazônia celebra 50 anos de vida com o espetáculo “Elvis- In Concert”, no Theatro da Paz. O repertório de clássicos do Rei do Rock será interpretado pelo artista que foi reconhecido como o melhor cover nacional do inesquecível astro americano. O show inédito com orquestra e os cantores da Banda Warilou como back vocals será apresentado nas próximas sexta-feira e sábado, 3 e 4 de março, às 20h. A direção musical é de Kim Freitas.

O figurino próprio de pantalonas, golas altas e predarias, a voz grave, a dança, os trejeitos, a semelhança física, as costeletas longas, o topete com brilhantina, inglês eloquente, Elvis da Amazônia promete entregar um grande e inesquecível espetáculo aos fãs de Presley.

Os sucessos do Rei do Rock, datados das décadas de 50 a 70, foram eternizados na memória coletiva mesmo 45 após a morte dele. O setlist traz hits como “Blue Suede Shoes”, “Jailhouse Rock”, “Don’t be Cruel”, “It’s Now or Never”, “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love”, “Always on My Mind” e “Love me tender”. “Faremos um apanhado de músicas, mesclando rock n’roll, românticas, ‘breguinhas’ dele que fazem sucesso no Pará e também a música estilo gospel, que ele gostava”, antecipa o Elvis da Amazônia.

“A ideia é fazer um show como o Elvis fazia, com uma banda incrível e uma orquestra pocket. Ao todo serão quinze músicos que apresentarão um show inédito como o público paraense nunca viu”, completa.

Mais do que um trabalho, o advogado Hely Pereira, natural de Maringá, no Paraná, que usa o nome artístico de Elvis da Amazônia, é mais um fã de Presley. Hely reside em Belém do Pará desde os 6 anos de idade. “Aos 22 anos, prestes a me formar em Direito, fiz meu primeiro show, em 1995, na Quinta Sem Lei do Lapinha, com a banda Solano Star. Me formei, fui mesclando a advocacia com os shows e fui ficando conhecido na minha região. De lá pra cá foram muitos shows”, explica.

“Eu me sinto tão à vontade interpretando Elvis que é difícil não introduzir seus trejeitos no meu dia a dia. A paixão por Elvis foi crescendo à medida que eu crescia e me tornava adolescente, vendo os filmes, ouvindo as músicas e aí com uns 14, 15 anos de idade eu percebi que minha voz estava mudando e ficando meio parecida com a dele cantando, pois fazia uns vibratos sem técnica nenhuma”, revela o artista.

O show

A ideia de convidar João Batista Marçal (Joba), Suelene de Oliveira e Nicinha Vicari da Banda Warilou como back vocals foi repetir o sucesso da dobradinha que eles já fizeram há dez anos.

No palco, Elvis da Amazônia também será acompanhado por um grande time de músicos: Toninho Gonçalves (sax tenor), Bruno Nery (trombone), Johab Quadros (trompete), Luís Oliveira (viola), Felipe Bruno e Monick Romanholi (violinos), Gustavo Saraiva (violoncelo), Fernando Collins (baixo), Tiago Belém (bateria), Kim Freitas (guitarra) e Joel Leal (piano).

A direção executiva do In Concert é do próprio Hely Pereira junto com Anderson Sandim, sendo que o segundo também assina a produção.

Elvis da Amazônia completará 50 anos de idade no dia 6 de março, logo após as apresentações no Theatro da Paz. O show vem coroar a idade nova, um longo ciclo de sucesso musical e, ainda, realizar o sonho de Hely em cantar no teatro-monumento pela primeira vez.

Trajetória

Em 27 anos de carreira, Elvis da Amazônia segue matando a saudade do Elvis Presley em fãs de todas as idades. “O público do Elvis é muito eclético, ainda mais depois do filme”, conta o artista paranaense, mencionando a biografia musical, de 2022, dirigida por Baz Luhrmann, que revela algumas décadas de vida do Rei do Rock na relação com o empresário dele, desde antes da fama.

Hely já gravou um CD em estúdio e dois DVD’s interpretando o Rei do Rock. Também já se apresentou em programas de televisão, como o Altas Horas e o Jornal Nacional, da Globo, e o Legendários, na época com Marcos Mion, na Record. Além de ter vencido o concurso Elvis Festival, em São Paulo, em 2013, quando foi reconhecido como o melhor cover do Elvis Presley do Brasil.

Caracterização

Vários fãs costumam se emocionar diante do Elvis da Amazônia, inclusive, tietam e até choram: “Eu me emociono junto. As pessoas se envolvem. Quando me vêm com a roupa (do Elvis) choram. Já aconteceu pedido de casamento e reconciliação entre casais no meu show e também já fiz muito casamento”, conta.

Para montar o figurino, Hely utiliza réplicas oficiais importadas das roupas e acessórios de Elvis, feitos pela mesma empresa que produziu as roupas originais do cantor. O artista da Amazônia nunca estudou canto, mas, a afinação e potencial vocal se aproximam do Elvis original.

O que fala mais alto, nos shows do Elvis da Amazônia, é a memória afetiva, a representação do inesquecível astro em sua “quase” materialização, é cantar junto e se felicitar pelo Rei que permanece vivo através de sua obra.

Agende-se:

Show ‘Elvis da Amazônia In Concert’

Dias: 3 e 4 de março

Hora: às 20h

Local: Theatro da Paz.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site ticketfácil.com.br

Informações: (91) 4009-8750