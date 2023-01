Filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, morre aos 54 anos

Morreu, nesta quinta-feira (12), a filha do Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ao 54 anos. A cantora e atriz, famosa em Top Gang, teve uma parada cardíaca em casa em Calabasas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Chegou a ser socorrida por paramédicos e seguiu às pressas para o hospital com pulso fraco.

Lisa era a única filha do eterno “Rei do Rock”. De acordo com a revista People, a morte foi confirmada pela mãe, Priscilla. "É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", disse Priscilla em comunicado à People.

VEJA MAIS

“Era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações. Neste momento não haverá mais comentários”, continua o comunicado.

Quem é Lisa Marie Presley?

Lisa é cantora e ganhou mais visibilidade depois que se casou com Michael Jackson, em 1994. O matrimônio durou dois anos. Em 2020, Lisa perdeu o filho Benjamin Keough, após ferimento de tiro de espingarda feito pelo jovem, de 27 anos. Lisa é mãe de Riley, Finley e Harper.

Lisa Marie Presley compartilhou uma foto de família nas redes sociais e muitos de seus fãs destacaram a semelhança física entre avô e neto.