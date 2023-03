Neta de Elvis Presley faz homenagem ao Rei do Rock

A série ‘Daisy Jones and The Six’ estreou na semana passada no streaming Amazon Prime Video e a protagonista da série, Daisy Jones (Riley Keough) é neta do Rei do Rock, Elvis Presley.

Durante uma das cenas da produção, a atriz usa uma alça de guitarra igual a que seu avô, Elvis, usou em um show gravado na televisão em 1968. Além de Presley, o acessório também foi usado por Jimi Hendrix. Entretanto, a alça de guitarra não é a única homenagem mostrada em ‘Daisy Jones and The Six’.

A figurinista da série, Denise Wingate, contou em entrevista à revista People, que achou Love Melody, uma mulher que fez roupas rock and roll nos anos 70.

“Ela fez dois macacões para o Elvis Presley, então encomendei dois casacos longos lindos para a série”. A série se passa nos anos 70 e envolve o rock da época, então Denise achou que seria legal incluir peças e levar um pouco da história à série. "Um é um mosaico de jeans e couro, e outro é feito com um lindo couro cor de ferrugem. Ela fez os dois", disse.

‘Daisy Jones and The Six’ acompanha o sucesso da banda fictícia por 20 anos e conta com a participação de Sam Claflin (Billy Dunne), Riley Keough (Daisy Jones) e a brasileira Nabiyah Be (Simone).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)