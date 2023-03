Oscar 2023: veja onde assistir 'Elvis', filme indicado

A cinebiografia "Elvis", do astro do rock Elvis Presley, obra do produtor e cineasta Baz Luhrmann, é uma das produções indicadas ao Oscar 2023. O filme concorre em nove categorias, incluindo a de "Melhor Filme", "Melhor Ator" e "Melhor Maquiagem e Penteados", na cerimônia da Academia, que ocorre no próximo domingo (12), em Los Angeles.

"Elvis" retrata toda a trajetória do artista, que ganhou o apelido de "Rei do Rock", alguns anos após sua estreia na música, devido ao talento e a grande influência que tinha na época. No início, o filme aborda a perspectiva de Tom Parker, empresário conhecido por ser controlador e que encontrou o cantor no início da carreira, o agenciando até o fim de sua vida.

Austin Butler interpreta o astro na trama e Tom Hanks dá vida ao empresário Tom Parker (Reprodução)

A partir de então, não demorou para que o Rei do Rock ganhasse os holofotes com o talento diferenciado na música. Ele teve grande venda de discos e aparições frequentes na TV. A trama aborda além da carreira e entra na intimidade do astro, desde as polêmicas e conflitos pessoais aos amores e o casamento com Priscilla Presley.

Onde assistir “Elvis”?

O indicado ao Oscar está disponível nos seguintes catálogos de streamings: HBOMax e Apple TV. Além disso também pode ser alugado na plataforma de filmes do Youtube e está em cartaz nas salas de cinema do Brasil.

Austin Butler, intérprete de Elves, participou anteriormente dos filmes "Era Uma Vez Em... Hollywood" e "Duna 2" (Reprodução/Youtube)

Confira o trailer do filme:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)