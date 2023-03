Red Hot no Brasil: banda anuncia shows em cinco cidades brasileiras; veja quando e onde

A banda de rock Red Hot Chili Peppers anunciou, nesta quinta-feira (9), uma série de shows no Brasil em 2023. A turnê do novo álbum, “Unlimited Love”, terá apresentações em cinco cidades brasileiras, durante o mês de novembro.

A banda estadunidense se apresentou no país pela última vez em 2019 e coleciona vindas ao Brasil. Desta vez, as apresentações não serão exclusivas de um festival. O grupo vai se apresentar em cinco cidades, entre os dias 4 e 16 de novembro. Veja quando e onde:

A nova sequência de shows será marcada também pela presença do guitarrista John Frusciante, que havia deixado a banda em 2009 e retornou apenas em 2019. A venda dos ingressos para o público geral começa na próxima quarta-feira, 15 de março, às 10h no site oficial e ao meio-dia nas bilheterias, onde não há cobrança de taxa.

Os clientes Cartão BRB terão acesso a venda dos ingressos antecipadamente, com a pré-venda acontecendo nos dias 13 e 14 de março. O ingresso mais barato será para o show em Brasília, e custará R$170.

A carreira da banda Red Hot Chili Peppers

A banda Red Hot Chili Peppers foi formada em 1983, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Desde então, se tornou um dos grupos de rock mais influentes e populares do mundo. São mais de 80 milhões de álbuns vendidos em todo o globo, além da conquista de sete premiações do Grammy. Foram introduzidos ao Hall da Fama do Rock’n Roll em 2012.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)