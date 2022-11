Lollapalooza Brasil 2023: Festival confirma Willow Smith, filha do ator Will Smith

O festival Lollapalooza ocorrerá entre os dias 24 e 26 de março de 2023 e já divulgou a lista de grandes nomes da música internacional que irão se apresentar no evento, como Billie Elish, Tame Impala e Lil Nas X. Entretanto, uma nova artista surpresa foi anunciada: a cantora pop Willow Smith.

A divulgação se deu por meio da conta oficial do Lollapalooza no Twitter. Segundo as informações, a cantora irá se apresentar no terceiro e último dia do evento. As apresentações do festival ocorrem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também no domingo irão se apresentar Drake, Rosalía, Tove Lo, Cigarettes After Sex, Os Paralamas do Sucesso, entre outras atrações. Veja o anúncio:

Willow Smith é filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett. O seu primeiro single, "Whip My Hair", foi lançado quando a cantora tinha apenas 10 anos. Com 22 anos, a cantora lançou seu quinto álbum de estúdio em agosto deste ano. Suas músicas mais famosas são “Wait a Minute!” e “Meet Me At Our Spot”.

Confira outros sucessos de Willow Smith

"Meet Me At Our Spot"

"G R O W"

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)