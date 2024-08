Eliana fala pela primeira vez sobre suposta briga com Patrícia Abravanel

Já contratada da rede Globo, Eliana falou pela primeira vez sobre as supostas polêmicas envolvendo ela e Patrícia Abravanel. Muitas pessoas nas redes sociais associam a saída de Eliana do SBT devido um desentendimento com a herdeira de Silvio Santos, que não gostava da apresentadora.

VEJA MAIS:

Apesar dos rumores, Eliana garante que toda essa polêmica não passa de uma brincadeira por parte do dono do SBT.

“Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só uma brincadeira”, disse a apresentadora em entrevista à Revista Ela.

A fala de Eliana faz referência às diversas vezes em que Silvio Santos insinuou que Patrícia Abravanel queria tirar a apresentadora do SBT.

“Se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela, já chamou até 100 convidados”, disse Silvio Santos em uma das ocasiões.

Vale lembrar que Eliana e Patrícia viveram um momento constrangedor no último programa da loira no SBT. Na ocasião, Patrícia pediu desculpas para apresentadora e causou um clima tenso e embaraçoso na televisão.

"Não sei o que aconteceu aqui no SBT. Mas em nome do SBT e da minha família, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero pedir em nome da família Abravanel que você nos perdoe", disse Patrícia para Eliana.