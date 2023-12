Elas por Elas: Após confronto de Márcia, Renée acaba presa e inicia disputa judicial

Nos próximos episódios de "Elas por Elas", Renée (Maria Clara Spinelli) enfrentará Márcia (Mary Sheyla) que volta determinada a lutar pela custódia de seus filhos. Renée acabará sendo detida ao tentar viajar com Vic (Bia Santana), e após sua libertação, começará uma batalha judicial pela guarda da jovem.

Márcia reaparece com a intenção de reconstruir sua relação com Vic e Tony (Richard Abelha), no entanto, ambos não demonstram estarem dispostos a aceitar as desculpas ou o amor de sua mãe biológica.

A situação se complica quando Renée recebe uma oferta de trabalho na Bahia. Diante da decisão de aceitar a oportunidade, Vic fica dividida. Márcia não aceita a ideia da partida de sua filha menor de idade e aciona as autoridades, resultando na prisão de Renée.

A mãe ausente se prontifica a reassumir os cuidados da filha adolescente, deixando Renée em desespero. Ela busca ajuda de Lara (Deborah Secco), que promete auxiliar na batalha judicial para provar que é a mãe de Vic e Tony.

Embora a advogada consiga libertar Renée da prisão, a guarda de Vic permanece com Márcia. Uma intensa disputa na Justiça entre a mãe biológica e a adotiva se desenrola para determinar quem ficará com a guarda dos filhos.