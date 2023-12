Elas por Elas: mãe biológica revela verdadeira identidade para Vic e jovem se revolta

Em "Elas por Elas" a mãe biológica de Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha), que os abandonou quando eram crianças, finalmente tomará coragem e revelará sua verdadeira identidade para a filha.

Márcia (Mary Sheila) se disfarça como uma professora adotando o nome de Susana, e aos poucos vai conquista a confiança de Vic, chegando a passear com a filha no shopping, momento em que dará sinais de que conhece a família dela, além de ajudá-la com teste na escola.

Em um desabafo, Vic compartilha com Márcia/Susana a preocupação com a presença de Wagner (César Mello) rondando sua família, deixando a mãe biológica aflita, assim como Renée (Maria Clara Spinelli).

Após o choque, Márcia finalmente revela sua verdadeira identidade à Vic. A reação da estudante é de raiva e revolta, sentindo-se traída pelo abandono e pela identidade falsa da mãe.

Durante a conversa, Márcia expõe o motivo da partida, momento em que Vic compartilha cada detalhe descoberto com Renée, revelando cada detalhe que descobriu de sua mãe biológica, que vai desencadeia um confronto entre as duas.

A novela "Elas por Elas" vai ao ar de segunda a sábado na Globo às 18h15, logo após o Vale a Pena Ver de Novo.