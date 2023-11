Elas por Elas: Tony ficará de frente com o pai pela primeira vez desde o sumiço

Em "Elas por Elas", Wagner (César Mello), que havia abandonado a família e sumido com todo o dinheiro há algum tempo, tem rondado as proximidades do apartamento onde Renée (Maria Clara Spinelli) e os filhos estão morando. Apesar de Renée ter visto tentado alcançá-lo na última vez, ele conseguiu escapar. Agora, pela primeira vez, ela fará uma abordagem direta. Mas mesmo assim o surpreendido será Wagner.

Ao encontrar Evilásio (Cosme dos Santos), o atual vizinho da família, Wagner se aproximará do "amigo da praça", utilizando seu nome verdadeiro. No entanto, ambos não perceberão a presença de Tony (Richard Abelha) que, neste exato momento, aparecerá atrás deles, expressando a decepção de rever o pai.

“Que é que você tá fazendo aqui?”, questionará Tony, que não dará nem tempo para o pai se defender. “Não sou seu filho. Sou filho da Renée! O que tá fazendo aqui?”

“Vim explicar porque eu sumi... Eu precisava proteger vocês das...”, dirá Wagner, que não terá nem tempo de completar;

“Ah, então temos um herói! Veio inaugurar seu busto na pracinha?”, dirá o garoto que fará questão de contar o que ele, a irmã e a mãe passaram desde o sumiço de Wagner. “Fomos despejados, a padaria fechou, fomos morar de favor, minha mãe vendeu o carro e ela não para de fazer sonho pra pagar tuas dívidas”, contará o Tony.

Persistente na postura, o jovem não dará espaço para Wagner se explicar. “Não procurar mais a minha mãe! Deixar a gente em paz! Sumir de vez!”, irá disparar o garoto.