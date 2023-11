Elas por Elas: quem é a vilã da novela das seis?

Helena é uma das sete protagonistas da novela “Elas por Elas”. No remake da trama, Isabel Teixeira é quem dá vida à personagem, mas na versão original de 1982, quem assumiu o papel foi Aracy Balabanian.

Ela é única filha de Sérgio (Marcos Caruso), interpretado na primeira versão por Mário Lago como Miguel, um homem rico que mima excessivamente Helena. Sua personalidade decidida e a familiaridade de sempre ter tudo o que deseja levam a personagem a comandar com mãos de ferro a fábrica de cosméticos fundada por seu pai.

Helena é apaixonada por Jonas (Mateus Solano), o noivo de sua amiga Adriana (Thalita Carauta). No remake, Helena separa o casal ao seduzir Jonas e engravidar dele. Diante desse triângulo amoroso, Adriana se afasta, deixando o caminho livre para a então “amiga”.

O enredo continua com o casamento de Helena e Jonas, resultando na maternidade superprotetora de Giovanni (Filipe Bragança). No entanto, as bases do casamento são abaladas, especialmente com o retorno de Adriana à vida do casal. Helena se encontra mais uma vez diante de sua grande rival, tornando-se uma pedra no sapato em sua história.