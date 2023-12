Elas por Elas: Mário Fofoca tenta se declarar para Érica, mas Edu atrapalha o momento

Em "Elas por Elas", Mário (Lázaro Ramos) decide finalmente revelar seus sentimentos por Érica (Monique Alfradique), após esconder, por muito tempo, o que sentia pela loira. O investigador planeja o momento perfeito para fazer sua declaração, mas Edu (Luís Navarro), entra em cena e interrompe o tão esperado momento.

Érica, que passou por um trauma após um acidente, descobre os motivos que a levaram ao coma. Mário, preocupado com o bem-estar da amada, percebe que nunca conseguiu expressar seus sentimentos a tempo. Determinado a mudar essa situação, o investigador elabora planos para declarar seu amor. No entanto, Edu surge inesperadamente, frustrando as intenções românticas de Mário.

Na trama, Edu fica surpreso diante da revelação dos sentimentos de Mário por Érica. Apesar disso, Mário Fofoca promete criar uma nova oportunidade para abrir seu coração e tentar conquistar o coração da mulher que ama desde sempre.