Elas por Elas: Giovanni confronta Helena sobre venda de apartamento para incriminar Jonas

Depois de expulsar Jonas (Mateus Solano) da empresa e de perceber que pegou pesado com ele, Giovanni (Filipe Bragança) conversa como pai e começa a desconfiar de Helena (Isabel Teixeira), sua mãe, que fica chocada com as insinuações do filho.

Direto ao ponto, Giovanni ainda pergunta a Helena se foi ela quem vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas. “Foi você que vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta do meu pai pra fazer dele um criminoso, não foi?”, irá disparar ele.

Mais para a frente, Giovanni se desculpa com Jonas por desconfiar dele e conclui que a mãe mentiu. O rapaz chega a afirmar para Ísis (Rayssa Bratillieri) que não confia mais em Helena ao ver do que foi capaz.

A novela “Elas por Elas”, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.