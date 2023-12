Elas por Elas: Entenda como Bruno 'volta dos mortos' para o elenco da novela

Em "Elas por Elas", ao ver a imagem de seu irmão gêmeo Bruno (Luan Argollo) em uma fotografia recém-produzida, fará com que Natália (Mariana Santos) pense que estará enfrentando alucinações novamente. No entanto, desta vez, Natália possui uma prova registrada em suas mãos de que Bruno está vivo. Mas como isso é possível? O irmão gêmeo da protagonista faleceu há 25 anos. A reviravolta acontece com a entrada de Marcos, uma pessoa com a fisionomia muito parecida com Bruno.

A estreia de Marcos na trama não passará despercebida pelos espectadores. Em uma cena aparentemente comum, Natália, fotografando um bar, torna-se vítima de um assalto. O tumulto atrai a atenção das pessoas presentes no local, entre elas, o misterioso Marcos.

Ao revelar as fotos daquele dia, Natália percebe a presença de Marcos. À medida que as imagens se materializam no papel, a semelhança impressionante com seu falecido irmão gêmeo a assusta. Inicia-se, então, uma jornada em busca desse jovem intrigante, e, ao encontrá-lo, emoção irá falar mais alto do que qualquer traço de razão.

Sem hesitar, Natália insere Marcos à sua rotina e à do irmão mais velho, Pedro (Alexandre Borges). Ela decide, então, levá-lo para morar com eles, apresentando-o a todos como o filho perdido de Bruno.

A novela "Elas por Elas" vai ao ar de segunda a sábado na Globo às 18h15, logo após o Vale a Pena Ver de Novo.