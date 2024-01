Prefeitura de Belém abre inscrições para julgadores do Carnaval 2024

Estão abertas, até esta quarta-feira (10), as inscrições de pessoas físicas que querem se candidatar como juradas para o carnaval 2024 de Belém. O edital foi criado pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Os desfiles das Escolas de Samba e blocos carnavalescos na capital são uma das tradições mais aguardadas do carnaval. Para que o evento seja realizado é necessária a composição de um corpo de jurados, que vai decidir qual será a agremiação vencedora do ano.

Ao todo, 130 jurados serão selecionados para julgar as escolas de samba e blocos carnavalescos que irão desfilar na avenida. Para se candidatar, é preciso ter conhecimento e experiência comprovada na área artística e cultural, além de formação acadêmica na área das artes - artes visuais, audiovisual, carnaval, cultura, dança, design, literatura, moda, música, teatro e arquitetura.

O presidente da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém, Fernando Guga, apoia e incentiva que as pessoas qualificadas se inscrevam no edital.

“A escolha dos jurados pelo edital é a melhor forma, porque no edital tem critérios, a pessoa que tem especialização, cursos técnicos, terá mais pontuações e os mais bem pontuados serão escolhidos. É um tipo de critério bem isento e eu apoio plenamente este modelo”, salienta o presidente.

Os jurados escolhidos no edital receberão a quantia de R$ 750,00 por dia/noite trabalhados, valor referente a atuação dos profissionais durante os concursos e desfiles oficiais de escolas de Samba e blocos carnavalescos. O valor é o mesmo também para distritos de Belém, como Mosqueiro e Icoaraci.

Além do valor em dinheiro, os jurados terão o benefício de transporte providenciado pela Fumbel, destinado apenas para os profissionais envolvidos nos certames de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro.

O resultado preliminar com a lista dos candidatos será divulgado no dia 16. Mas a lista definitiva com os nomes dos escolhidos pela Fumbel só será apresentada no dia 23 de janeiro.

Desfiles

Os desfiles de escolas de samba e blocos começarão primeiramente nos distritos de Belém. Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro começam suas programações oficiais no período de 10 a 13 de fevereiro.

Já em Belém, a festa das escolas de samba e blocos começa no dia 23 de fevereiro e se estende até 2 de março, sempre na Aldeia Cabana.

Serviço:

Edital para Jurados do Carnaval 2024

Inscrições até esta quarta-feira, 10/01, pelo site Fumbel/editais.

A ficha de inscrição deve ser baixada e preenchida para ser enviada com os demais documentos solicitados, para o e-mail: inscricaojuradocarnaval24@gmail.com