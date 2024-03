Drake Bell, de 'Drake & Josh', revela abuso sexual nos bastidores da Nickelodeon

O ator Drake Bell, conhecido por seu papel na série "Drake & Josh", da Nickelodeon, revelou em um novo documentário que sofreu abuso sexual enquanto trabalhava na emissora, quando tinha 15 anos.

Em entrevista ao documentário "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", o ator relata ter sido vítima de abuso por parte de Brian Peck, seu treinador de diálogos na época.

O abuso contra Drake teria persistido por seis meses e o acusado foi condenado em 2003 por crimes contra o ator e outros jovens. Brian Peck está incluído na lista de agressores sexuais dos Estados Unidos.

"O clipe revela que, pela primeira vez, a ex-estrela da Nickelodeon Drake Bell vai contar publicamente a história do abuso que sofreu nas mãos de Brian Peck", diz nota enviada à revista People pela Warner Bros.

A família de Bell também participa do documentário, dando detalhes sobre o impacto que o abuso teve na vida do ator.

Sobre o documentário

"Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" explora o lado sombrio dos bastidores das séries infantis dos anos 2000, abordando temas como ambientes de trabalho hostis e as diversas acusações de assédio sexual e moral contra o produtor Dan Schneider, responsável por sucessos como Drake & Josh, iCarly, Zoey 101 e Victorious.

Um dos relatos mais conhecidos contra o produtor é da atriz Jannette McCurdy, que interpretava a Sam de iCarly. Em seu livro, ela contou que Scheneider a "fotografou de biquíni" e "a forçava beber mesmo sendo menor de idade". A atriz também disse que recusou U$300 mil da Nickelodeon para ficar de boca fechada em relação aos supostos abusos.

O documentário levanta questões importantes sobre a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes que atuam na indústria do entretenimento. O longa será lançado dia 17 de março na Discovery. No Brasil, a data de estreia ainda não foi confirmada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)