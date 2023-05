Ator de 'Bastardos Inglórios' é acusado de abuso por 50 pessoas

O famoso ator e diretor alemão, Til Schweiger, conhecido por seu papel em "Bastardos Inglórios", foi acusado por 50 pessoas de ter comportamentos abusivos enquanto dirigia o filme "Manta, Manta – Zwoter Teil". As acusações foram feitas por ex-funcionários da produção, que relataram o comportamento agressivo e violento do ator durante as filmagens.

Segundo a revista alemã Der Spiegel, Til Schweiger teria tido vários ataques de fúria durante a produção do filme, agredindo verbalmente membros da equipe e chegando a dar um tapa em alguém que questionou sua capacidade de dirigir. As denúncias levantaram preocupações sobre a cultura de abuso em Hollywood e na indústria cinematográfica em geral.

Algumas fontes afirmam que o comportamento abusivo do ator era um segredo bem conhecido na indústria cinematográfica alemã. A atriz Caroline Peters, em entrevista à revista, disse que as acusações contra Schweiger finalmente estão sendo discutidas publicamente, o que deve ajudar outras vítimas a denunciar abusos semelhantes.

Enquanto isso, a ministra da cultura da Alemanha, Claudia Roth, pediu uma investigação completa das denúncias. A defesa de Til Schweiger, no entanto, negou as acusações, afirmando que são rumores antigos que já foram desmentidos. A advogada do ator também criticou a revista por publicar as acusações sem dar a Schweiger a oportunidade de se defender.