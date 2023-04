Festival de Cannes defende exibição de filme de Johnny Depp após polêmica com Amber Head

'Jeanne du Barry', filme estrelado por Johnny Depp, está sendo defendido pelo diretor do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, para abrir a edição do festival de cinema deste ano. Com todas as polêmicas envolvendo o ator e sua ex-esposa, Amber Head, a escolha foi vista como controversa por destacar Johnny Depp após as acusações.

No ano passado, Depp e Amber Head enfrentaram uma batalha judicial e o ator teve sua imagem manchada devido às acusações de violência e assédio. Para o diretor do festival, a decisão não é polêmica, pois é o “sistema de justiça”.

“Isso não tem nada a ver com o festival, especialmente porque ficamos sabendo da existência dessas reclamações somente após anunciarmos ‘Jeanne du Barry’ como filme de abertura”, disse Frémaux.

O diretor ainda ressaltou que diz que se Depp tivesse sido banido da indústria, seria um caso diferente, mas não foi isso que aconteceu. “Nós sabemos apenas de uma coisa, que houve o envolvimento do sistema legal e que ele venceu a ação”, finalizou.

Sinopse de 'Jeanne du Barry'

O drama biográfico dirigido e estrelado por Maïween narra a história da cortesã francesa Jeanne Bécu, também conhecida como Madame du Barry, interpretada por Maïween. No filme, Johnny Depp faz o papel do rei Luís XV, que se apaixona pela protagonista. O Festival de Cannes inicia no dia 16 de maio deste ano e terá o longa-metragem exibido na abertura.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)